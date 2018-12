—En Saprissa estamos acostumbrados a los cambios de jugadores, porque es la realidad que vivimos en un mercado de futbolistas que ha variado mucho. Se abrieron opciones que antes no existían para jugadores costarricenses y hay una gran demanda, particularmente por los de Saprissa. De los últimos nueve torneos ganamos cuatro y la rotación ha sido alta, no por diseño, porque me encantaría retener a nuestras figuras, pero los apoyamos y no les cortamos las alas.