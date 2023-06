Juan Carlos Rojas no se desvela por fichajes de Alajuelense

El nombre de Saprissa no se escucha mucho en el mercado futbolístico. Las salidas y llegadas van y vienen en los clubes grandes, pero hasta el momento, el bicampeón nacional solo ha confirmado tres bajas y ninguna contratación.

Herediano registra siete salidas y 11 incorporaciones. Alajuelense tiene la “bomba” del fichaje de Joel Campbell, firmó a Michael Barrantes, al volante Joshua Navarro y al defensor central Guillermo Villalobos. Cartaginés sumó a Douglas López, Jossimar Pemberton y Josimar Méndez, mientras Saprissa no muestra actividad en el tema de las contrataciones.

Más de uno pensará que el club morado se durmió en sus laureles, o le robaron el mandado, al menos en su intento de fichar a Joel Campbell, pero ni una cosa ni la otra a criterio de Juan Carlos Rojas, presidente de la institución saprissista.

Como ha mencionado en otras ocasiones, Rojas aseguró que no realizarán más de dos contrataciones, siguiendo el patrón del torneo anterior, donde solo ficharon a Jefrey Valverde y a Justin Monge.

“La base del bicampeonato está, el reto y la estrategia es conservar esa base. Tenemos un equipo muy sólido, que se conoce, juega bien y hemos hecho los esfuerzos para sostener ese plantel”, dijo Juan Carlos Rojas en el programa Fútbol Al Día de Canal 8.

Rojas recordó que hicieron el esfuerzo por renovar a Kendall Waston y extendieron una serie de contratos, incluyendo el de Warren Madrigal.

“No descartamos que haya un par de llegadas más, pero nuestra estrategia es mantener y retener este equipo que claramente ha dado resultados”, afirmó Rojas.

Dos de los hombres que tienen en la mira para reforzar la plantilla son el volante Jefferson Brenes y Jorkaeff Azofeifa, lateral izquierdo de Guadalupe y quien se encuentra con la Selección Sub 23 en Francia, disputando el torneo Maurice Revello.

El presidente josefino reconoció que a veces les gustaría fichar a ciertos jugadores, pero la gerencia deportiva se mantiene dentro de lo planificado.

“Debe primar la cabeza fría, la planificación y el presupuesto. Ese es nuestro modelo que ha funcionado y nos ha dado resultados. Hemos hecho y seguiremos haciendo esfuerzos importantes; no es que financieramente Saprissa está quedado”, indicó el jerarca morado.

Don Juan Carlos resaltó que algunas de las figuras del equipo manejan opciones de jugar en el extranjero, como Kevin Chamorro, arquero del club, quien es pretendido en Turquía, pero aclaró que no hay ninguna oferta concreta por ningún jugador.

“Existe el riesgo de que algún otro jugador se vaya, pero en este momento es incierto. No tenemos ninguna oferta firme por ningún jugador”, expresó el presidente saprissista.

Rojas consideró que una fortaleza de Saprissa es que ha habido pocas salidas, en este caso las del portero Aarón Cruz y Jaylon Hadden a Herediano, y Marvin Angulo, a quien no le renovaron.

“Son tres; una está en la portería, donde de por sí estábamos sobrados. Entonces, en realidad, ha habido dos salidas en la mediacancha. Tenemos un equipo de 25 futbolistas y solo dos jugadores no titulares y con pocos minutos en el torneo se han ido. Aaarón no tuvo minutos y Angulo y Hadden tuvieron pocos minutos”, destacó Juan Carlos Rojas.

El presidente también se refirió a Joel Campbell y destacó que para ellos es un caso cerrado; incluso el delantero será presentado como refuerzo de Alajuelense.

“Queríamos a Joel y estuvimos en conversaciones con él, se le hizo una oferta y, si eso hubiera salido, ahí estaría. Nosotros desde hace un tiempo sabíamos que ya no iba, así se nos comunicó, y lo que entiendo es que muy pronto será presentado”, indicó Rojas.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a nuestro club por la obtención de la 38 🏆💜 pic.twitter.com/NZsdT2SH3G — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) June 7, 2023

Respecto a los movimientos que hacen los equipos, especialmente los grandes, que son los de mayor poder económico, el jerarca de Saprissa no opinó si el mercado se ha inflado.

“Cada equipo tomará sus decisiones, yo no me voy a meter en las finanzas de otros clubes. Nosotros sí tenemos claro qué podemos pagar y queremos pagar, y qué ni queremos ni podemos. Entonces, ese manejo no es fácil, porque lógicamente hay pasiones, hay fuego, hay jugadores que uno quisiera que estén, pero no vamos a salirnos de nuestra planificación y modelo”, aseguró Juan Carlos Rojas.

Para Rojas, Saprissa ha sabido fichar y consolidar un grupo que le ha dado resultados, y eso está a la vista con el bicampeonato.

“Los jugadores que hemos querido, ahí están. Hemos tenido y tenemos a los mejores futbolistas del país con nosotros, y están ahí porque se les paga bien. Además, tienen buenas condiciones y estar en Saprissa es un ”, señaló el presidente morado.

Eso sí, don Juan Carlos aclaró que, al momento de negociar o buscar contratar a alguien, se llega “a un punto donde uno dice hasta aquí”.