Juan Carlos Rojas le confirmó una buena noticia a los aficionados de Saprissa

Activo, como suele ser en las redes sociales, Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, le confirmó una buena noticia a los aficionados saprissistas.

Por lo general, los seguidores del club morado están pendientes de lo que Rojas escribe en su cuenta de Twitter y aprovechan para hacerle algunas consultas, o compartir sus opiniones.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, expresó que el clásico ante Alajuelense no lo jugarán en el Esatdio Nacional, sino en la "Cueva", el Esatdio Ricardo Saprissa. (Jose Cordero)

Una de ellas se dio esta mañana y tiene que ver con las semifinales ante Alajuelense. Saprissa como ganador del Grupo B se medirá a la Liga, segundo del Grupo A y Juan Carlos Rojas manifestó que cuando Saprissa sea local, en el segundo choque de las semifinales, el partido se jugará en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Para los que me han consultado: la semifinal va en La Cueva”, escribió don Juan Carlos en su Twitter.

El presidente saprissista no detalló si Saprissa podrá ampliar el aforo, ya que en este momento solo puede utilizar el 50%, debido a una decisión del Ministerio de Salud, por mejoras que deben efectuar al estadio Ricardo Saprissa y que a la fecha no se han completado. Los horarios de la semifinal entre morados y manudos aún no han sido confirmados, pero Saprissa sería local en el segundo encuentro entre ambos clubes.

Noticia en desarrollo.