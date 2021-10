Juan Carlos Rojas lanza lo que parece una indirecta a Agustín Lleida: ‘Tal vez lo más fácil era no exponerse’

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), utilizó su Twitter para mandar un mensaje de felicitación a los nuevos miembros de la Comisión Técnica, que buscarán sacar de la crisis a la Selección Nacional, y de paso lanzó un dardo que parece tener un destinatario: Agustín Lleida.

Juan Carlos Rojas no solo es el presidente de Saprissa, sino que también es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. (JOHN DURAN)

Si bien, Rojas nunca menciona al gerente de Alajuelense, es fácil de interpretar que parte de sus palabras van dedicadas al manudo. Lleida no aceptó la invitación de la Fedefútbol para integrarse a la Comisión y descartó sumarse a un equipo donde están los gerentes deportivos Jafet Soto (Herediano), Ángel Catalina (Monstruo), y Robert Garbanzo (Guadalupe FC).

“Felicito a Ángel, Jafet y Robert por aceptar el reto de ayudar en la Comisión Técnica. Sí, les va a quitar tiempo, es ad honorem y se van a exponer a críticas. Pero se trata de algo más grande. Decisión valiente, tal vez lo más fácil era no exponerse. Se les agradece”, posteó el jerarca morado.

La propia Federación fue la que dio a conocer que el rojinegro optó por no participar en este momento, pese a la petición que se le hizo. Más allá de que el tema lo manejó la Federación con el presidente de la Liga, Fernando Ocampo, los erizos comunicaron que el español no estaba interesado.

Ocampo defendió a Lleida, pues considera que la Comisión corresponde más a un parche que a una planificación. Comentó que Lleida está anuente a conversar con el técnico Luis Fernando Suárez cuando sea necesario y aportar de esa manera, pero no en una comisión.

“Yo asistí a una reunión de presidentes a la que me invitaron, estaban Rodolfo Villalobos y varios de los presidentes de los clubes de Primera División. Me comentaron la decisión que tenían, de nombrar una Comisión Técnica para apoyar al entrenador. Me mencionaron que tenían la idea de que Agustín fuera uno de ellos. Yo lo que dije que le iba a preguntar y desde ese primer momento dije que conociendo a Agustín lo veía difícil, pero yo me comprometía a preguntar”, relató el dirigente del León.

