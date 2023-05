Juan Carlos Rojas habló claro y directo sobre Joel Campbell

Minutos antes de que empezara el juego de vuelta de la fase final entre Saprissa y Alajuelense, Juan Carlos Rojas atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión.

El presidente de la ‘S’ brindaba declaraciones sobre diferentes temas y las consultas sobre Joel Campbell no podían faltar.

La primera la lanzó radio Monumental: ¿Perdió la carrera Saprissa por Joel Campbell?

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, no tenía la intención de hablar de Joel Campbell, pero al final admitió que está lejos de llegar a Tibás. (Jose Cordero)

“Yo no sé si fue una carrera o no, yo creo que ya llevamos años de años de discutir los temas de fichajes bomba. Al final, Saprissa es el equipo que más títulos ha tenido en los últimos 10 años, a pesar de que a veces no ganamos los fichajes bomba”, expresó Juan Carlos Rojas.

Aunque tenía pensado no decir nada del tema, lo hizo.

“Él salió de acá. Hicimos un intento, nada despreciable y al final pareciera que al Saprissa no va a venir, pero nuestro proyecto deportivo o nuestros objetivos no es traer a un jugador equis o ye”, afirmó el jerarca morado.

Insistió en que el propósito real de Saprissa es otro, más allá de los fichajes bomba.

“Es levantar títulos, lo hemos hecho bien y al final el Saprissa es más grande que cualquier jugador y nosotros tenemos una visión y una filosofía de cómo se administra un club. Nos ha ido bien y vamos a seguir así”.

Las preguntas seguían sobre Campbell y pareciera que ahí cayó en cuenta de que dijo más de lo que pretendía.

“Tal vez hablé en demasía, porque hace unos días dije que no me voy a referir a posibles llegadas o salidas hasta que se acabe esto. Entonces una vez que termine el torneo podemos hablar con más detalle de quién viene o quién sale”.

Rojas exteriorizó que Saprissa tiene los jugadores que quiere.

“Somos los campeones, estamos a las puertas de poder revalidar el título y hemos ganado más títulos que cualquier otro. Al final la prensa le da más énfasis al tema de fichajes bomba o no bomba”, citó.

Y añadió: “Hemos armado un equipazo, que queremos y mucho mérito para la gerencia y toda la iinstitución de armar un gran equipo”.

¿Duele más lo de Joel Campbell por haber dicho tantas veces que es morado? “Estamos a las puertas de una final. Yo no voy a hablar de eso hasta que se acabe la final. Ahí con gusto hablaremos de quién podría venir, ahora no voy a hablar de quién no está en esta institución”.

En cuanto al presupuesto, Rojas habló de la disciplina financiera de Saprissa, que ellos tienen un modelo de gestión y que deben apegarse a eso.

“Yo veo al equipo que tenemos y no tenemos muchas falencias, dado que la gran mayoría de jugadores están bajo contrato, los movimientos que se tienen que hacer son quirúrgicos y estamos enfocados en no romper la continuidad del equipo que tenemos”, finalizó.

Desde la semana pasada, Alajuelense hizo oficial su interés por Joel Campbell. Los rojinegros niegan que con él inflen su presupuesto.