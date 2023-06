Juan Carlos Rojas explica por qué Saprissa se deshizo del ‘jugadorazo’ que hoy refuerza a Alajuelense

Hace año y medio, Saprissa le ofreció seguir en el club como asistente de Iñaki Alonso, quien en ese momento era el técnico del cuadro morado.

Michael Barrantes descartó la idea, tenía 38 años y quería jugar al menos un semestre más. El fútbol le preparó una gran sorpresa y todavía hoy no deja de sorprenderlo.

Barrantes se fue a Cartaginés, donde se convirtió en líder y figura del equipo. Además, fue campeón con los brumosos y, por si fuera poco, sigue activo a pesar de que dentro de cuatro meses cumplirá 40 años.

La edad no impidió su llegada a Alajuelense. Michael es refuerzo de los rojinegros al menos por los próximos seis meses.

Parece irónico, pero Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, club que lo descartó como futbolista, piensa que Michael es un jugadorazo.

“Creo que para Saprissa era la decisión correcta (no continuar con Barrantes en el plantel), lo cual no quita que sea un jugadorazo y que no haya tenido éxito con otros equipos”, dijo Juan Carlos Rojas en el programa Fútbol Al Día de Canal 8.

Pero entonces, si Rojas califica al nuevo fichaje manudo como un jugadorazo, ¿por qué no continuaron con sus servicios?

“Creo que para Saprissa esa era la decisión correcta por una serie de temas de la posición, de cómo estábamos jugando, la intensidad y el cambio generacional”, afirmó Rojas.

El jerarca de Saprissa explicó que hace año y medio tenían muchos jugadores mayores de 33 o 34 años y necesitaban hacer ciertos ajustes.

“Debíamos balancear una serie de temas del equipo para aumentar la intensidad, algo en lo que creo que estábamos fallando”, opinó Juan Carlos Rojas.

Cuando le consultaron al presidente capitalino si no se habían equivocado, ya que Michael lo hizo bien en Cartaginés y, a pesar de su edad, Alajuelense lo incluyó en su proyecto para buscar el campeonato, respondió:

“Creo que nosotros tomamos las decisiones con claridad y a veces uno puede equivocarse o no, pero sabemos por qué las tomamos”, resaltó don Juan Carlos.

Michael Barrantes pasó de Saprissa a Cartaginés donde fue campeón y ahora busca repetir la historia, pero con los colores de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

A Saprissa se le acaba de presentar un caso similar con Marvin Angulo, quien, a sus 36 años, terminó su contrato en mayo y el club decidió no renovarlo. Al darse a conocer la noticia de su salida, varios equipos se pusieron en contacto con Marvin, quien al final decidió unirse a Liberia, recién ascendido a la Primera División.

“El caso de Marvin Angulo fue una decisión correcta para Saprissa. Marvin ya tenía dos años jugando poco y creo que le irá muy bien donde sea que vaya porque es un jugadorazo. No porque le vaya bien en el siguiente equipo, significa que tomamos la decisión incorrecta”, destacó Juan Carlos Rojas.

Para el presidente saprissista, Angulo dejó huella en su paso por la institución y se lo agradece, pero cree que era el momento de separar los caminos.

“Uno tiene que saber y decir también hasta aquí, fue algo espectacular y lo agradecemos. La memoria que tenemos los saprissistas de Marvin son espectaculares, pero hasta aquí y él puede tomar su decisión de seguir jugando hasta donde le dé o él quiera y ojalá le vaya bien y creo que le va ir muy bien”, dijo Juan Carlos Rojas.