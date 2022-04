Juan Carlos Rojas: ‘Este torneo no se puede volver a repetir aunque hagamos la hombrada’

Juan Carlos Rojas habló largo y tendido antes del clásico, que terminaron ganando los morados por 2 a 0 en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Carlos Rojas no sabía lo que iba a pasar en el clásico, pero tenía la esperanza de que su equipo reaccionaría y saldría del último lugar de la tabla, como lo hizo, al ganarle 2 a 0 a Alajuelense.

A pesar de que la ‘S’ se adueñó de la victoria en los dos clásicos de la fase regular, el jerarca morado no puede tapar el sol con un dedo y es muy claro en que “este torneo no se puede volver a repetir aunque hagamos la hombrada en lo que queda y seamos campeones”.

En la previa del clásico, Rojas atendió a las radioemisoras con derechos de transmisión y aseguró que Saprissa estaba golpeado por los resultados, cómo se han dado y que faltaban explicaciones para comprender cómo les cayeron tantas plagas encima. Habló de que se les juntan lesiones, expulsiones y otros temas clave en partidos.

“Ha sido difícil desde el punto de vista mental y psicológico para todos en la institución, pero es el momento cuando hay que sacar carácter, enfrentar la situación y sacar lo mejor de sí para revertirlo”, señaló Juan Carlos Rojas en Columbia y Teletica Radio.

¿Cómo se ha sentido como presidente en estos momentos?

Muy bien, en el sentido con ánimo y fuerza para salir adelante. A nadie le gusta la crítica, pero el que crea que no habrá crítica en el fútbol estando en un periodo de once años que es lo que llevo ahí, que si alguien cree que se va a meter en esto y siempre será color de rosa, con toda la situación, se metió en algo que no era. Habrá momentos difíciles como este.

Claramente este es el más complicado deportivamente, pero hemos ganado diez títulos a nivel masculino, siete a nivel nacional más otros títulos y sabemos lo que hay que hacer para revertir esto, así que eso es lo que nos ocupa y lo vamos a hacer. Le vamos a dar vuelta a esto y vamos a revertir la situación. El saprissismo volverá a sentirse orgulloso del equipo.

¿Cuál ha sido el principal problema?

Son un montón de cosas, no es una varita mágica para un solo tema. Es un cúmulo de cosas, algunas externas y otras internas y yo creo que este torneo en particular o el tema del arranque, sin pretemporada y sin la mitad del equipo disponible por lesiones, empezamos con el pie izquierdo.

Ha sido complicado prácticamente nunca tener el equipo completo, figuras claves, determinantes, no solo deportivamente, sino a nivel de liderazgo para enfrentar momentos difíciles, como Kendall Waston, por ejemplo.

Él prácticamente no ha jugado en todo el torneo. A partir de ahí hemos cometido errores y empieza a haber una espiral negativa, todo se va acumulando, una bola de nieve y eso empieza a volcarse.

Hay temas de ánimo donde también es fundamental revertir eso y que los de más peso, de más liderazgo den ese paso al frente para decir hasta aquí y darle vuelta.

¿Le han quedado mal los jugadores, porque los trajo, pero no hay resultados?

Quiero decir las palabras con cuidado. Yo creo que hay responsabilidad por todo lado y no quiero decir los jugadores. Tenemos que compartir responsabilidad, desde la dirigencia, hasta la administración, el cuerpo técnico y los jugadores. Pero ciertamente, el equipo está debiendo y es obvio.

No puedo defender lo indefendible. El equipo está debiendo y cada quien tiene que mirar el espejo, hay jugadores que han dado lo mejor de sí y han tenido buenas temporadas. Hay otros que no han podido casi ni jugar, hay otros que apenas están regresando de lesiones de meses y están desenganchados.

Ya ese análisis específico de quién ha quedado bien, quién no, por supuesto que ya uno ciertas ideas, lo estamos viendo a lo interno. Al final del torneo será la sentencia final de ese análisis. Por ahora no hay que dividir, hay que unir, no es momento de señalar individualmente a nadie, es momento de revertir y que como grupo, como dije, tener un cierre digno, acorde con lo que es esta institución.

¿A nivel de material siente que se escogió lo mejor que se podía?

Por supuesto que pensamos que así fue, si no, no lo hubiéramos hecho. Hay algunos casos donde es difícil dar un diagnóstico final como con los dos extranjeros que han pasado lesionados, entonces qué difícil.

Sabíamos que Francisco Rodríguez llevaba mucho tiempo sin jugar y le iba a costar ese acople. Más allá de hablar de nombres individuales, que no lo quiero hacer, al final del torneo terminaremos de dar esa evaluación.

En 15 días, Ángel Catalina cumplirá su primer año. Le han dado armas, pero los resultados no son buenos, a pesar de que trajo a un técnico de su agrado. ¿Le ha dado el rendimiento o ha cumplido con el trabajo que usted esperaba?

Lo del técnico no es la primera vez en Saprissa o en un equipo grande aquí, que un técnico no funciona, se ve todos los semestres en varios equipos, es parte del fútbol. Lastimosamente no todas se pegan y no necesariamente porque el análisis que se hizo fuera malo. A veces hay una serie de circunstancias que hacen que uno tome una decisión.

El trabajo y los resultados que está teniendo Saprissa en divisiones menores son extraordinarios, lo que pasa en la Primera opaca todo y es normal, la Primera es la carta de presentación.

En divisiones menores el vuelco que se le ha dado en doce meses es extraordinario, es de quitarse el sombrero, es de alabar y eso ha requerido de un esfuerzo titánico, un montón de cambios. No sé si estamos de primeros en todos, el equipo más goleador, tenemos los goleadores, hemos retenido jugadores claves.

Hemos traído jugadores importantes de otros equipos que tal vez no se les hace tanta bulla como cuando salen jugadores de Saprissa hacia otros equipos.

Toda esa dinámica que veíamos hace dos o tres años ya se frenó. Uruguay de Coronado está siendo todo un éxito, vienen jugadores interesantes que van a ir nutriendo ese primer equipo. Todo el proyecto de visorías, de apoyo para el desarrollo mental, táctico, físico, técnico. Se están haciendo cosas que no se habían hecho en mucho tiempo. Es un proyectazo y doy fe de eso. Eso nos va a dar réditos.

Se habla de la Primera División, que el año pasado, llegamos a las tres finales y ganamos dos de las tres y este torneo lastimosamente ha sido desastroso el resultado, por las circunstancias que quieran, no voy a poner excusas.

El desempeño, el cuerpo de todo el resultado y trabajo de Ángel, cuenta con el respaldo y confiamos en que le dará vuelta a esto, evidentemente esto no puede seguir así y tenemos que resultados y acciones diferentes y confío en que él lo va a poder hacer.

¿Qué piensa de los que dicen que es mejor que el torneo se acabe rápido para Saprissa? ¿La situación es que lleguen jugadores de peso?

Para mí es una falacia, si alguien es saprissista y le desea el mal al equipo, perdón, pero yo no no puedo compartir eso. Al equipo siempre hay que desearle el bien. Yo no necesito como presidente de este club quedar fuera de clasificación para comprender perfectamente que este torneo no se puede volver a repetir aunque hagamos la hombrada en lo que queda y seamos campeones.

Esto tenemos que medirlo muy seriamente, qué es lo que sucedió, porque Saprissa tiene que estar siempre a través de las 22 jornadas de fase regular luchando por ese primer lugar y en primer lugar. Entonces, tenemos que ver cuáles son los cambios para que en el próximo torneo sea así.

Yo nunca voy a desear que el Deportivo Saprissa no clasifique, nunca voy a desear que para que alguien aprenda una lección que mejor Saprissa no quede campeón. Eso me parece una manera absolutamente incorrecta. Si uno vive estos colores, los tiene en el corazón para ver las cosas.

¿Qué les responde a esos aficionados que dicen que ojalá Juan Carlos Rojas deje de ser presidente de Saprissa después de once años?

Yo creo que cada quien está en su derecho de tener esa opinión, yo creo que el fútbol es así, donde la afición puede opinar, eso es parte de lo lindo del fútbol, todos saben de fútbol, todos opinan de fútbol. La gente opina que tal jugador no sirve y que se vaya, la gente opina que tal entrenador se tiene que ir y le silban en el estadio, que ya se vaya el entrenador. Y cuando la frustración es muy fuerte, que se vayan todos.

Y que se vaya la dirigencia, que se vaya el presidente, con los resultados que en estos momentos tenemos yo puedo comprender que ese sentimiento tan fuerte y poderoso y exigente, el saprissismo llegue a eso.

Si alguien quiere decir eso, no voy a recriminarlo en lo más mínimo.

¿No le ha pasado por la mente dar un paso al costado?

No, por supuesto que no.

¿Cómo está Saprissa a nivel administrativo y financiero con todos los proyectos, porque todos se enfocan a lo deportivo, pero está el estadio, la reestructuración, las mejoras, el CES y la inversión con el Uruguay? ¿Cómo está Saprissa a nivel presupuestario?

Con todo el respeto del mundo le contesto porque yo soy una persona que contesta las cosas y soy muy respetuoso, pero qué cansado esa pregunta que lleva cinco, seis o siete años de hacerse siempre. Detrás del Deportivo Saprissa dichosamente hay un grupo de socios muy comprometidos, de socios muy fuertes, que en los momentos en los que Saprissa lo ha necesitado ahí han estado, como en la pandemia.

Saprissa no hubiera sobrevivido si no hubiera habido un grupo de socios que inyectó millones de dólares para que con un decrecimiento de más del 50% de ingresos Saprissa pudiera estar ahí. Y dichosamente durante la pandemia salimos campeones dos veces, más la Supercopa.

Los salarios están al día, venimos con Centro de Entrenamiento, se incrementó el presupuesto de divisiones menores para todo lo que estamos haciendo en el proyecto de Uruguay de Coronado, traer profesionales de afuera para dar todo esto.

Asegurar jugadores de divisiones menores con contratos profesionales para que nadie se fuera, traer a más jugadores y entonces me parece que es parte no sé si chisme por un lado y por otro lado tratar de bajar lo que se ha hecho y tratar de bajar el compromiso de socios de primerísimo nivel que están detrás del club y que no van a dejar que nada le pase al club.

Vienen proyectos muy buenos y a veces la gente confunde momentos difíciles para la economía de un país en una pandemia, la disciplina financiera con que el presupuesto está muy mal o lo que sea.

Diferente es que se tomen algunas decisiones deportivas que no funcionan y eso sí se puede identificar, pero el presupuesto deportivo en general del Saprissa lo hemos protegido. Yo me quito el sombrero con los socios que hay. Vamos adelante. Fácil hubiera sido seguir atrasando el Centro de Entrenamiento, que ya se está construyendo. Cualquier persona que pase al frente ve la maquinaria y las canchas haciéndose.

Entonces es muy cansado tener que hablar siempre de esto, pero con mucho gusto le seguiré contestando la pregunta a quien la quiera hacer.

En un informe arbitral se señaló que Catalina irrespetó a los árbitros, se metió al camerino, protestó en el descanso, llegó a protestar y Saprissa siempre habla de valores y no meterse con los árbitros. ¿Qué piensa de que su gerente baje a buscar a los árbitros y se meta sin permiso al camerino?

Vea, todo lo de Saprissa se multiplica por diez. Lastimosamente esa es una práctica que sucede todos los fines de semana con todos los otros equipos. Pasa una vez en Saprissa y es crisis nacional. Claro, nuestro estándar es muy alto y yo espero que eso no vuelva a pasar.

Hay frustración, es parte de la pasión que tiene Ángel Catalina con este club. Él siente los colores, a pesar de que es extranjero y solo lleva un año acá y es un gran profesional de altísimos valores y que en algún momento se equivoque y no solo eso, que se exacerbe y se exagere lo que sucedió es otro tema.

Pero sí vamos a procurar dada la exposición que tiene cualquier funcionario del Saprissa, que eso no vuelva a suceder.