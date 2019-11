Primero que para todas las personas en temas personales y profesionales la experiencia es importante. Uno aprende de los errores, uno madura. Yo como presidente he madurado mucho, he pasado por momentos durísimos que me han ayudado a tener un mejor criterio. Hoy la dirigencia del Saprissa es muy diferente a la de hace cinco años, esa experiencia acumulada hace que en momentos duros tratemos de analizar el fondo y no dejarnos llevar por el torbellino mediático y las presiones. A lo mejor en otro momento hubiéramos actuado con el hígado y no hubiera sido la decisión correcta, nosotros ahora tenemos esa madurez.