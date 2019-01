He escuchado el tema de que lo económico es lo que nos está impidiendo traer jugadores. Hace tres meses tuvimos una asamblea y tuve la dicha de presentar unos estados financieros muy sólidos, las finanzas del club están muy sólidas. Los ingresos del Saprisaa son de ¢7.000 millones anuales. Nosotros no solo vamos a pensar en el plazo inmediato. Esa disciplina nos va a permitir no solo pensar en el hoy, sino en el futuro. El presupuesto del Saprissa es el más alto en su historia. Los aficionados van a querer fichajes fuertes, cuando uno tiene una continuación casi total de la planilla no tiene sentido contratar tantos jugadores. Si vemos un jugador que nos sirve y entra en el presupuesto, vamos a traerlo.