Juan Carlos Rojas dice que Saprissa no busca que sancionen el Alejandro Morera Soto

El tema sigue sobre la mesa. Denuncias, opiniones van y vienen. Javon East, delantero de Saprissa, levantó la voz al cielo al denunciar insultos racistas en su contra por parte de un sector de la afición de Alajuelense.

Saprissa, como institución, se pronunció al respecto y este lunes informó de que el club inició un proceso de análisis luego de que se presentaran estos lamentables actos en el clásico. Ahora es Juan Carlos Rojas, presidente saprissista, quien dio su versión y destacó que es un tema que conversó con Joseph Joseph, jerarca de Alajuelense.

“Hablé ayer con Joseph y existe una visión compartida entre los clubes; vamos a avanzar juntos para procurar eliminar este repudiable comportamiento de algunos ‘aficionados’”, escribió Rojas en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Juan Carlos Rojas les hizo ver a los seguidores de los diferentes clubes que el asunto del racismo en el fútbol y lo sucedido el domingo no es, ni debe ser, un tema relacionado con los escudos de los clubes. Aclaró que no buscan que sancionen el Estadio Alejandro Morera Soto.

A ver: este tema del racismo en el fútbol y lo sucedido el domingo no es ni debe ser un tema de escudos de clubes, la discusión no debe centrarse en defender lo indefendible ni ataques entre aficiones. No buscamos q se sancione el Morera, buscamos q todas las partes pongan de su… — Juan Carlos Rojas (@presimorado) September 5, 2023

“La discusión no debe centrarse en defender lo indefendible ni en ataques entre aficiones. No buscamos que se sancione el Morera; buscamos que todas las partes pongan de su lado para buscar soluciones. Juntos, LDA, Saprissa y los demás equipos debemos comprometernos a tratar de erradicar el racismo del fútbol, lo que contribuirá a una discusión sana en nuestra sociedad”, dijo el jerarca morado.

Rojas añadió que no entiende por qué no se detuvo el partido ni por qué no se tomaron acciones.

“Habrá que trabajar en revisar protocolos y llevar a cabo capacitaciones para árbitros y comisarios para su debida implementación”, resaltó Juan Carlos Rojas.

"Yo sí lo escuché", Joel Campbell sobre los actos racistas en el Clásico pic.twitter.com/bJHw5QeOZu — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 4, 2023

Kendall Waston y varios compañeros de Javon en Saprissa hicieron eco de las palabras del jamaiquino y lo apoyaron en sus redes sociales. Lo mismo hizo Joel Campbell, delantero de Alajuelense, quien un día después del partido reconoció que escuchó los insultos racistas y se solidarizó con Javon.

“No fue bonito lo que se vivió en el estadio por cierta parte de la afición en torno a lo de Javon, porque yo lo escuché y es algo que no se puede tolerar. Independientemente del equipo rival, eso se debe erradicar como país, eso no dice nada bueno de los costarricenses. A mí me ha pasado y no es bonito, por eso apoyo a Javon”, dijo Joel Campbell.