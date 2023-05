Juan Carlos Rojas dice que a Martín Arriola le pegaron una pedrada de ‘aire’

El clásico entre Saprissa y Alajuelense se calentó entre dirigentes. Los rojinegros hablaron de veto al Estadio Ricardo Saprissa por el lanzamiento de objetos a la cancha y los morados se defendieron al aducir que no hubo nada que impactara a algún integrante de la Liga.

En un vídeo de FUTV que circula en las redes sociales, Martín Arriola, asistente de Andrés Carevic, se queja de haber recibido un golpe en la parte posterior de la cabeza. Esto desató las críticas de aficionados, quienes dicen no haber visto el lanzamiento del objeto que supuestamente golpeó al uruguayo.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, la emprendió contra Arriola y en sus redes sociales publicó el video y hasta pidió una sanción para el integrante del cuerpo técnico manudo.

“¿Cuántos partidos de sanción a esta persona por fingir una pedrada de “aire”, buscando ilegítimamente el veto del estadio? Al nivel de desesperación que se ha llegado”, dijo el jerarca.

Los liguistas reclamaron lo vivido una vez finalizado el juego en el Saprissa. Los morados no se quedaron callados y afirman que el rival hizo cosas de un nivel más bajo.

“Eso es de una liga más baja, eso no se hace en este país, es un tema de profesionalismo y un profesional no debe hacer eso”, expresó el gerente general saprissista, Gustavo Chinchilla, en referencia a Arriola.

Tampoco se quedó callado el capitán del Saprissa, Mariano Torres, quien observó el video de Arriola y también dio su opinión al final del compromiso.

“Hay cosas que no están bien que pasen en nuestro fútbol. Como que el ayudante de campo (Arriola) salga burlándose de la gente, incitando a la violencia cuando ganó un partido, no está bueno. Hay que respetar a la gente y hay que ser honesto, porque en ningún momento se ve que le pegan nada. Sale de frente y se agarra la parte de atrás (de la cabeza), no sé cómo hizo el proyectil que le tiraron, que dio vuelta y le pegó en la nuca”, aseguró Torres.