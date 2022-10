Juan Carlos Rojas confía en que el Ministerio de Salud permita llenar el Ricardo Saprissa este viernes

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, está ilusionado con la posibilidad de ver pronto el estadio de su club lleno de aficionados. Asegura que de no ser por la flexibilidad del Gobierno, los equipos de fútbol difícilmente podrían cumplir con la normativa de la Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en inglés).

Rojas confía en que el Ministerio de Salud elimine la restricción al 50% de aforo que pesa sobre el inmueble saprissista. Incluso no descarta jugar este viernes 14 de octubre el clásico ante la Liga con el estadio al 100%.

De momento, el Poder Ejecutivo acordó nombrar una comisión que estudie cómo atenuar las condiciones exigidas a los inmuebles para afrontar emergencias, pero de las palabras del jerarca morado se desprende que el Ministerio de Salud podría resolver por anticipado el caso del Ricardo Saprissa.

“Nuestra interpretación, y así se nos ha dicho, es que este decreto básicamente da las herramientas para que el Ministerio pueda proceder con ese levantamiento, porque el decreto es bastante claro en cuanto a buscar todo un tema de nueva normativa, a un tema de un transitorio, como dijo el presidente Rodrigo Chaves, y estamos optimistas que así pueda ser; que se levante la orden”, dijo Rojas.

¿Cómo toma la posibilidad de aplicar una nueva normativa a los estadios?

Con enorme satisfacción y también agradecimiento. Creo que el señor presidente de la República reconoció que efectivamente había un problema con la normativa, como lo expresamos desde un inicio. Los alcances de esta normativa, que se importó de Estados Unidos, donde no es obligatoria, y aquí sí la hicimos una obligación, tuvo consecuencias no previstas, más profundas de lo que se quería.

Hubo esa apertura para reconocer que no era algo proporcional y razonable y había que volver a redactar una normativa que se ajuste a la realidad de nuestro país y es lo que hace ese decreto. Se da un plazo para que se redacte una normativa y se da un transitorio y eso le da las herramientas al Ministerio de Salud para que pueda levantar la limitación de aforo y creo que eso va en línea con todo lo que ha dicho el presidente de promover la economía, pero balanceando con temas de seguridad. Ya se ha demostrado que el Estadio Ricardo Saprissa es muy seguro.

¿Mientras se redacta la nueva normativa, el Saprissa puede regresar al ciento por ciento del aforo?

Si así lo determina el Ministerio de Salud, sí. Todo el espíritu y la extensión y lo que dice este decreto es que le da las herramientas al Ministerio de Salud para que levante la restricción. Mi expectativa es que efectivamente levanten las restricciones.

¿Usted tiene la esperanza de jugar el viernes ante la Liga con estadio lleno?

Sí.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, tiene la fe que en las próximas horas levanten la restricción de aforo que pesa sobre el Estadio Ricardo Saprissa. (Jose Cordero)

¿Si en las próximas horas el Ministerio de Salud levanta la restricción, Saprissa no tendrá problemas en vender el resto de las entradas?

No tendríamos problema. Nosotros estamos preparados, es algo sencillo terminar de sacar todas las entradas que hemos tenido bloqueadas.

De haber continuado la normativa NFPA, ¿Saprissa no habría podido hacer frente a todas las modificaciones al estadio solicitadas?

Ni el Saprissa, ni probablemente los otros estadios, ni cientos, cuidado si no miles de edificaciones de este país. El Gobierno actuó no solo para ayudarle al fútbol. Esto es lo lógico, es un problema grave y el sentido común así lo dicta que esto debía resolverse. Esto iba mucho más allá del fútbol, si este decreto no se firma, estaríamos todos los estadios y muchos edificios de este país cuesta arriba, porque los alcances de la normativa NFPA van mucho más allá de lo razonable y lo proporcional.

Gobierno procura flexibilizar normativa de bomberos para no afectar estadios

¿Cree que con el ciento por ciento de aforo, Saprissa recuperará lo que dejó percibir en estos dos años con la restricción?

Lo que se dejó de percibir ya no se recupera. Hubo un periodo donde se traslapó esto con la pandemia, con lo cual digamos que la afectación fue igual de seria. Este año dejamos de recibir muchísimo dinero, igual que el año pasado. Entonces, imagínese el doble golpe que sufrimos, porque se exigían intervenciones a la infraestructura mucho más allá de lo razonable y además se nos quitaba la posibilidad de generar ingresos. Fue un doble castigo.

¿Desde el momento de la restricción por parte del Ministerio de Salud, Saprissa invirtió $500.000 en reparaciones y remodelaciones?

Ese fue el monto que se invirtió. Cuando nos llegaron las órdenes sanitarias iniciales eran 16 y resolvimos a plena satisfacción del Ministerio y del Cuerpo de Bomberos 15 de esas 16, con inversiones que sumaron $500.000 durante la pandemia. La orden sanitaria que quedó pendiente es relativa a la normativa de la NFPA.

¿Seguirán invirtiendo en remodelaciones en el estadio o mejor esperar lo que dicten las nuevas normativas?

El Estadio Saprissa ha albergado más de 1.500 partidos, además de conciertos y otro tipo de eventos y dichosamente nunca hemos tenido un incendio o algo grande que lamentar. Es un estadio con 16 puertas de salida y lo consideramos seguro y, por supuesto, siempre y de manera constante como lo hemos hecho en el pasado, vamos a estar analizando la modernización del inmueble. Sentimos que el estadio para las 20.800 personas que tiene de aforo cumple con las medidas.