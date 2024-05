Juan Carlos Rojas alza la voz por Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa festeja el título 40 y, sin duda, uno de los artífices del cetro, a quien no muchos le reconocen su labor, es Vladimir Quesada, técnico morado.

En un año y dos meses al frente del equipo, Vladimir no solo consumó el tetracampeonato, sino que logró un tricampeonato y posee cuatro cetros en las dos etapas que ha dirigido a Saprissa. Fue ganador de los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como del Apertura 2023 y del Clausura 2024.

En redes sociales, muchos seguidores morados cuestionaban al entrenador y pedían que lo despidieran. Incluso, algunos periodistas llegaron a decir que Saprissa ganaba hasta sin entrenador, que Vladimir no era técnico para los tibaseños.

LEA MÁS: Los tetracampeones de Saprissa que más títulos han festejado

Vladimir nunca se inquietó ni se molestó por lo que se decía de él. Siempre manejó un perfil bajo; ni siquiera en la celebración de los títulos se queda en el estadio. Para él, la honra y la gloria son para Dios, quien le permitió saborear el éxito.

En una ocasión y ante una consulta de La Nación, Vladimir dijo: “Yo no necesito que me reconozcan nada. Con todo respeto, no necesito que ustedes, la prensa, ni el grueso de la afición me reconozcan a mí. El reconocimiento debe ir a esos que están en el camerino (jugadores) con su unión y fuerza. Ellos son quienes juegan y han logrado las victorias”, expresó Vladimir.

LEA MÁS: ¡Saprissa lo vuelve a hacer! Ganó la 30 y ahora la 40 al hincar a Alajuelense

Pero en medio de la celebración por el título 40, Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, alzó la voz por su entrenador. “Hoy, el que no le dé mérito a Vladimir como uno de los mejores entrenadores de la historia del Deportivo Saprissa y de la historia de este país, no sabe mucho de fútbol o tiene algo en contra de él, ya personal”, dijo Juan Carlos Rojas.

El jerarca morado añadió que los números fríos de Quesada son impresionantes.

“Ha ganado cuatro títulos nacionales con Saprissa. Yo no sabría qué más debe hacer para que le den el mérito. Nadie le ha regalado nada, él lo ha obtenido, como dicen, calladito, haciendo las cosas bien y pasándole por encima al resto de los equipos, porque la diferencia de puntos que ha hecho Saprissa en los últimos tres torneos acumulados y ganando los tres títulos con Vladimir a la cabeza es impresionante”, agregó Juan Carlos Rojas.

Rojas insistió en cómo no se le va a dar el mérito a uno de los técnicos históricos de este país, como calificó a Vladimir Quesada.

En un año al frente del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, le ha dado tres títulos a la afición saprissista. (Mayela López)

- ¿A qué le sabe este título?

- A gloria, es fabuloso, impresionante, es difícil describir con palabras este ambiente. Difícil pensar y analizar que tenemos un tetracampeonato y llegamos a 40 títulos, primer equipo en Concacaf en hacerlo y yo estoy agradecido con todos.

Juan Carlos Rojas destacó sentir un tremendo agradecimiento con la vida, con la familia y con la familia saprissista. Resaltó que el éxito es traer a la mejor gente al club y dejarla trabajar, confiar en esa gente y darle el respaldo absoluto.

Rojas añadió que cuando le preguntan en qué es diferente al de hace unos años, menciona tener la piel gruesa para tomar decisiones en momentos duros y agregó que todo lo que se hace en un equipo de fútbol es para la afición, se trabaja para ellos.