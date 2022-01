Jóvenes porteros de Alajuelense ven el efecto de Leonel Moreira en ellos

Miguel Andrés Ajú será el portero estelar de Alajuelense en los primeros partidos del Clausura 2022. (Prensa Alajuelense)

No ven a Leonel Moreira como un rival y tampoco les molesta que él juegue. Ese es el pensamiento que tienen los jóvenes porteros de Liga Deportiva Alajuelense, quienes estarán en las alineaciones de los rojinegros durante los cuatro primeros partidos del Clausura 2022.

Moreira debe purgar una sanción de cuatro fechas, que arrastra tras los incidentes luego de lo que fue la despedida de la Liga en el Apertura 2021. Ese castigo le abrió la posibilidad a Miguel Andrés Ajú de comenzar el torneo como titular.

También le permite a Bayron Mora estar en la suplencia, listo para cualquier eventualidad. Inclusive, después de lo que el arquero del alto rendimiento hizo en los 90 Minutos por la Vida no resultaría extraño que le toque la oportunidad en algún partido para que debute en la máxima categoría.

Cada uno representa una historia, que compiten entre ellos no por ver cuál es el mejor, sino para mejorar entre los tres.

“He trabajado para esto, siempre me ha gustado el trabajo duro, de perseverancia, de paciencia y hemos trabajado bien y enfocados en que empiece el campeonato”, mencionó Miguel Andrés Ajú en Teletica Radio.

La presión de arrancar no la ve como tal. De hecho asegura que en Jicaral también tenía presión, porque si el torneo anterior se fue allá fue con el único objetivo de mostrarse y en los entrenamientos diarios abrirse un espacio para jugar. Y vaya que lo consiguió.

“Tenía presión en Jicaral y ahora estamos hablando de la Liga y estoy consciente de eso, lo tomo con el mayor profesionalismo y la mayor responsabilidad de lo que hoy en día representa eso”.

Alajuelense visitará este martes a Sporting FC, a las 7 p. m., en Desamparados y prácticamente es un hecho que Ajú será el titular. Quiere disfrutarlo, aprovecharlo y hacer el mejor papel posible.

Hoy por su mente no pasa la idea de qué sucederá luego de las primeras cuatro fechas, cuando Moreira esté disponible otra vez.

“La verdad estoy muy contento y muy tranquilo, lleno de paz. Estoy enfocado en trabajar y en hacer las cosas bien, estamos claros de que no estoy compitiendo con una persona de mi misma edad, pero Leo a parte de ser mi compañero, es una excelente persona y me ayuda a mejorar y eso es lo que a mí en verdad me pone muy contento”, subrayó Ajú.

Su sueño es seguir teniendo minutos y si Moreira también retoma su nivel, se pueden abrir espacios para todos.

“Todo lo tengo en manos de Dios, desde muy pequeño mi familia siempre me indicó que las cosas se hacen por la fe en Dios y mi fe está en Dios, si Él me trajo es por algo”, apuntó.

Además, Ajú dijo: “Yo lo que hago humanamente posible es seguir entrenando, seguir con paciencia, ser perseverante, ser profesional y Dios me da la oportunidad de representar nuevamente a la Liga, después de un préstamo y lo tomo con la mayor responsabilidad y profesionalismo posible”.

Sobre lo que se dice de Alajuelense y los rumores que siempre surgen alrededor del club, Ajú asegura que él no está al tanto de nada.

“La verdad es que no soy de ver muchas noticias, no soy de ver periódicos, ni nada de eso. Lo que yo te puedo decir es que el camerino siempre ha estado bien a mi punto de vista, por lo que mis ojos ven y mis oídos escuchan. No te puedo decir nada contrario, porque la verdad es que estoy muy contento de la familia que representa Liga Deportiva Alajuelense”.

Ajú sueña con ser campeón con el equipo de sus amores, con el que se formó y con el que ha construido muchos proyectos, incluido el anhelo de jugar en algún momento en el extranjero. Pero él piensa en el hoy, en los retos inmediatos.

“Yo no creo que ningún jugador en Costa Rica empiece un torneo sin pensar en el campeonato y acá la Liga sabemos la institución que es, un equipo totalmente luchador para conseguir cualquier título y trabajamos para eso”, mencionó.

Bayron Mora mostró su habilidad para achicar en los 90 Minutos por la Vida. (JOHN DURAN)

El caso de Bayron Mora no es lejano. El muchacho de 18 años que es de Paso Canoas y que dio de qué hablar en los 90 Minutos por la Vida había contado en enero pasado a La Nación que estaba muy entusiasmado porque ya se encontraba entrenando al lado de Leonel Moreira.

“Pasar de entrenar con los menores a entrenar con Leo Moreira, saber que usted tiene que dar la talla, es algo que a veces yo llegaba a la residencia, me acostaba y decía: ‘Gracias a Dios por esta oportunidad’. Saber que usted comparte con él y realiza casi los mismos trabajos que hace él”, había mencionado Mora en enero del año pasado.

La percepción del joven guardameta no ha cambiado en lo absoluto. Para él sigue siendo increíble compartir el día a día con Moreira.

“Desde hace seis meses estoy casi de lleno con el primer equipo. Es parte del aprender de ellos, que son grandes porteros y eso tiene que ser parte del día a día, no solo competir, sino aprender de esos grandes porteros que son Leo y Ajú”, destacó Mora.

Alajuelense se estrenará en el Clausura 2022 este martes, contra un equipo en que se topará muchas caras conocidas.