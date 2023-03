Joven que Alajuelense dejó libre puede ilusionar al país, dice José Giacone

Es un zurdo con buena estampa, como se dice en el fútbol, llama la atención porque se le ve calidad con el balón, incluso hace dos años atrás en Alajuelense veían en él a una joya con proyección.

Se formó en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense (CAR), ahora es ficha del Sporting, y según José Giacone, técnico de los albinegros, no hay muchos futbolistas con sus características.

Se trata de Paulo Rodríguez, un joven de 21 años, quien se desempeña como volante y el sábado ante Cartaginés se lució con un gol de buena calidad, el segundo que anota en el campeonato.

Al ver el balón anidado en los cordeles, Paulo cerró el puño de su mano derecha y gritó su gol, lo sintió y no era para menos, hace cinco meses estaba internado en el hospital, recuperándose de una peritonitis (afección grave que comienza en el estómago).

“Se me reventó el apéndice, todo fue muy rápido, me operaron el 19 de setiembre del año pasado y estuve una semana internado. Volví a jugar en este campeonato, durante la tercera fecha del torneo”, dijo Paulo, quien ya tiene cuatro encuentros como titular y cuatro como suplente, de los 11 disputados por Sporting.

Pablo Rodríguez Santamaría le cambia la historia al descanso y #Cartaginés se va en desventaja pic.twitter.com/mQm9bSaGOt — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 5, 2023

Para José Giacone, Paulo tiene mucho talento y expresó: “para mí tiene un potencial de jugador de exportación. Pienso que es uno de esos futbolistas con los que nos podemos ilusionar, no solo para Sporting, sino para el país”.

El mediocampista estaba muy chiquillo cuando llamó la atención en Alajuelense; Luis Diego Arnáez lo hizo debutar en Primera División con 17 años y después Andrés Carevic, en su primera etapa con el club, le volvió a dar oportunidad con los rojinegros.

“Estuve en las ligas menores de Alajuelense, llegué ahí a los 12 años. Mi debut en la máxima categoría fue en Limón y después Andrés Carevic me metió otra vez ante Limón, pero en el Morera Soto.

“Luego pasé a Pérez Zeledón donde jugué un torneo y medio, después me contactó Sporting, hablé con la Liga que me prestó y ahora ya soy ficha de Sporting”, resaltó Rodríguez.

Giacone detalló las características del joven mediocampista y mencionó que tiene un biotipo que no poseen muchos futbolistas en el país

“Le gusta jugar con la cancha de frente, puede ser volante, mixto, de interior, de contención, empezando de atrás. Es un jugador que si sigue progresando, pienso que es de perfil internacional”, resaltó Giacone.

"Me considero desequilibrante, me gusta ir hacia adelante, tener la bola y soy rápido", dijo Paulo, quien aquí inició un ataque ante Cartaginés. (Foto Prensa de Sporting).

Y eso de ser de exportación, tener la posibilidad de jugar fuera del país, es una meta que Paulo ya tiene en mente, pero aclaró que no se desespera, quiere ir paso a paso, es consciente que aún le falta camino por recorrer.

“En mi carrera es algo que me gustaría, poder salir, pero estoy contento y lucho con el equipo. Con Sporting tenemos una gran oportunidad de clasificar y hacer historia y eso es muy importante”, señaló Paulo, quien añadió que tras superar la cirugía ya se siente recuperado.

“Estoy bien, pero nunca he sido un conformista y sé que futbolísticamente siempre hay puntos de mejora. Todo el proceso que he tenido en mi carrera he aprendido bastante y me queda muchísimo por aprender y mejorar. Voy a mejorar muchísimo más”.

Para Giacone, tras la operación a la que fue sometido Paulo, el volante debe fortalecerse y destacó el trabajo que Marcelo Emmanuelle, preparador físico del club, ha hecho con él.

Paulo buscará mejorar, crecer en su desempeño y pelear por llegar a tener en algún momento la oportunidad de ser llamado a la Selección Nacional.

“Estuve en selecciones menores y todos trabajamos para llegar a la Tricolor, Creo que todo jugador desea aportarle al país y me preparo para eso, para tratar de tener esa oportunidad”.