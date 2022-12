Jossimar Gómez, el nieto de Mauricio Montero, narra los consejos que recibe para estar en Alajuelense

Mauricio Montero tiene muy claro que el Estadio Alejandro Morera Soto es su casa y que ahí siempre será bien recibido. Así lo sintió el domingo pasado, cuando acudió al partido entre la Liga y Grecia, en el Torneo de Copa.

Es uno de los ídolos de la institución rojinegra y quienes lo vieron por ahí en la gradería se le acercaron para pedirle una foto, una firma o simplemente saludarlo. Todo era normal.

Pero en realidad él sentía una emoción distinta, porque sabía que su nieto Jossimar Gómez Montero se estrenaría con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense. Y eso es algo que para él no tiene precio.

La mezcla de emociones era compartida, porque el jovencito de 19 años sabía que sería un gran día, el que esperó por mucho tiempo y confía en que vengan muchas más oportunidades así para él.

En realidad, al estadio acudió toda la familia, porque sabían que ese era un momento especial para Jossimar, pero también para quienes han estado a su lado desde que decidió que quería jugar al fútbol. No es de extrañar, porque es una herencia.

A Jossimar Gómez no le incomoda ser visto como el nieto del Chunche. Las comparaciones no le molestan, pero sí está claro en que está donde está porque se lo ha ganado y porque ha trabajado para eso, construyendo su propia historia que apenas empieza.

“La verdad tranquilo, yo sé la carrera que hizo mi abuelo, lo que dejó en esta institución y por eso es un ídolo, pero intento separar. Él hizo todo lo que tenía que hacer y yo soy completamente diferente a él y la verdad tranquilo con las comparaciones. Feliz, por saber que uno está ahí atrás de un ídolo, pero a la vez tranquilo con eso”, expresó Jossimar Gómez con mucha madurez.

También reconoce que Chunche siempre ha estado ahí para él y lo considera “un apoyo grandísimo”.

“Me encanta que venga a los partidos, que me vea jugar, porque él siempre me apoya y escuchar tantos consejos de él me hace todos los días mejor y entonces me dice que esté tranquilo, que disfrute, que haga lo que yo sé hacer, que no me presione y que disfrute”.

Al mencionar eso, cayó en cuenta de que el principal consejo que le da Mauricio Montero es que disfrute mucho en la cancha y que se divierta jugando al fútbol.

“Que no me enfoque por las personas que hablan afuera, yo tengo mis cualidades, él tenía las de él y somos diferentes, como todo ser humano. Siempre me apoya, me guía y me da muy buenos consejos”, insistió.

Mauricio Montero vio jugar a su nieto Jossimar desde las gradas del Morera Soto. Con él estaban Víctor Reyes y Wálter Rodríguez. (Prensa Alajuelense)

Los manudos que le dan seguimiento a los equipos de liga menor lo tienen bien referenciado.

¿Cómo se describe? “Soy defensa central, creo que mis características son que no voy a dar una bola por perdida y que amo este club desde los ocho años que estoy acá y la verdad es eso, que voy a darlo todo y que cada momento lo voy a aprovechar al máximo”, respondió.

El domingo pasado, Jossimar Gómez ingresó a la cancha en sustitución de Erick Cabalceta, en el minuto 76.

“Feliz de poder estar acá, nosotros los jóvenes somos los que tenemos que pulsearla, como se dice, trabajar en el día a día para acumular minutos y sabemos que este es un torneo que nos beneficia para esos minutos que tanto deseamos”, reseñó.

Aunque quien ordenó su ingreso fue Martín Arriola, pues continúa dirigiendo a la Liga mientras Andrés Carevic queda inscrito de nuevo, Gómez sabe que el argentino lo estaba observando desde un palco.

“Yo conozco al profe de la vez pasada, ya me conocía cuando estaba más joven y ahorita aprovechar cada día, cada trabajo en la cancha para poder ganarnos esos minutos. Sabemos que al profe le gusta tener a jóvenes dentro del campo, aprovecharlo en el CAR y trabajar para que el profe si lo considera, nos brinde esos minutos necesarios”, citó.

Él es uno de los futbolistas de liga menor que se encuentran en la pretemporada con Alajuelense.

“Quiero sumar minutos en Primera División, ser tomado en cuenta y acumular esos minutos para demostrar lo que he trabajado todos estos años atrás”.

Jossimar Gómez confesó que dentro del equipo, quien más lo guía es Giancarlo González.

“Pipo, él me conoce desde que mi abuelo estaba aquí de asistente y lo conozco desde que nací. Él siempre me da consejos y está ahí ayudándome. Él me aporta muchísimo, sé la grandiosa carrera que ha hecho e intento aprovecharlo y competirle, sí tengo que competirle, aprovechando todos los consejos que da, porque sé que quiere un buen futuro para mí”, relató.

Creció viéndolo y hoy disfruta el tenerlo de compañero y de mentor.

“Me siento feliz por tenerlo a él dándome consejos. Es una lucha sana por el puesto. Me toca seguir aprendiendo más para seguirle compitiendo”, destacó Jossimar Gómez, el orgulloso nieto del Chunche.

