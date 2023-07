Josimar Méndez recurrió a psicólogo para dejar atrás uno de sus grandes problemas

Su apodo refleja a la perfección su carácter dentro de la cancha y la forma en la que juega, por algo le dicen El Duro. Sin embargo, Josimar Méndez está enfocado en canalizar mejor su temperamento y que se refleje más en la redes, que en reclamos, agresiones al rival, expulsiones o castigos.

LEA MÁS: En Cartaginés responden a periodistas que lo condenaron al cuarto lugar

Méndez no quiere perder su esencia, al fin de cuentas, fue ese coraje y esas ganas de comerse al mundo las que lo llevaron a Primera División y lo hicieron destacar a muy corta edad, con el Santos de Guápiles. Por el contrario, recurrió a la ayuda psicológica, pero para aprender a manejar esa furia que lleva por dentro.

Josimar Méndez sumó 45 minutos en su debut con Cartaginés, en el Torneo de Apertura 2023 y dejó buenas sensaciones. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque solo tiene 21 años, en el 2022 vio como su carrera tuvo un alto en el camino, primero al recibir siete partidos de sanción en mayo y luego otros siete más en setiembre. En ambas oportunidades fue por reprochar decisiones arbitrales, encarar a los réferis o golpear a un rival.

Si bien, a inicios del 2023 cambió de aires y fichó con Herediano, tuvo pocos minutos y para el Apertura 2023 lo enviaron a préstamo al Cartaginés. Es en este nuevo club y con el apoyo de Paulo César Wanchope, pretende resurgir y plasmar un cambio de mentalidad.

“Sé que tengo rasgos de mi personalidad que debo mejorar. Como por ejemplo, cuando me enojo, sé que pierdo la cabeza y es algo que he trabajado con psicólogos, para mejorar esto”, dijo con total naturalidad y sin tratar de ocultar el proceso que experimenta.

LEA MÁS: Paulo César Wanchope mostró su descontento con cambio de regla clave

En su primer partido del torneo entró de cambio al medio tiempo y dejó ver pinceladas de ese fútbol pícaro, de encarar y entregarse por el equipo. En ningún momento perdió la cabeza y hasta bromeó en un par de ocasiones con futbolistas de Guanacasteca.

En la Vieja Metrópoli se siente querido y es que la dirigencia al fin logró llevarlo al equipo, algo que habían intentado a finales del 2022, pero el Team les ganó el pulso. Ahora estará un año con los centenarios, no obstante, su ficha es de los florenses hasta el 2025.

Con Wanchope de ejemplo Copiado!

Josimar Méndez tiene muy claras sus metas en Cartaginés: “Vine a aportar, es una institución grande, me estoy esforzando y trabajando muy fuerte, para sumar minutos y tener lo que quiero en mi carrera. Estoy acá para levantar mi nivel, ser titular, llegar a la Selección y por qué no, salir a jugar al extranjero”.

Como delantero, quiere aprender de uno de los referentes del fútbol tico. Paulo César Wanchope está dispuesto a enseñarle, lo respalda y simplemente le pide enfoque, mucho profesionalismo y que siga un consejo clave.

LEA MÁS: Aubrey David: un tico más que espera retirarse y vivir en Costa Rica

“Josimar es un excelente jugar y a medida de que él tenga atención en todos lo detalles que debe mejorar en la cancha, no necesita más que esto. Él no necesita desconcentrarse y no necesita pelear con el rival, sino que el adversario se preocupe por él. He hablado de esto con él, tiene calidad y mucho por dar. Se ha estado entrenando muy bien y va a tener más participación”, destacó Paulo César.

Si Méndez cumple con esto, Wanchope lo catapultará, ya que el técnico ve mucho potenciar en el futbolista oriundo de La Francia de Siquirres.