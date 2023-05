Josimar Alcócer consigue elogios hasta de Jonathan McDonald

Liga Deportiva Alajuelense logró que sus jóvenes tengan un protagonismo muy notorio en el cierre del campeonato. Los focos de atención están sobre un encendido Carlos Mora, pero Josimar Alcócer, con 18 años, simplemente hace y deshace.

Es desequilibrante y atrevido, con un fútbol vistoso que atrapa miradas, incluida la del hombre que tiene el atestado de ser el máximo goleador histórico de Alajuelense en clásicos: Jonathan McDonald.

“Que bestialidad de jugador Alcócer. Te tira caño, para adentro, para afuera, te asocia, va al espacio”, anotó McDonald en una historia en Instagram, una publicación en la que también lanzó un hashtag: #AlcocerLover.

Esta es la historia que publicó Jonathan McDonald en su Instagram. (Instagram)

Cuando formaba parte de la Liga, el ahora delantero de San Carlos veía a Alcócer en el semillero rojinegro como un talento que pintaba bien, de esos que realmente tenían futuro. Ahora comprobó que la intuición no le falló.

“Por dicha a los jóvenes se nos ha dado muy bien, estamos destacando bastante y yo creo que eso ha sido bueno para el equipo”, aseguró Josimar Alcócer.

Josimar Alcócer es una de las revelaciones el torneo

El juvenil de Alajuelense tan solo se limita a hacer lo suyo. Ya demostró con hechos en la cancha que el partido grande no le pesa y tiene los pies sobre la tierra. Además, en este torneo le ganó el pulso al panameño Freddy Góndola.

Fue el futbolista con el que la Liga sumó la mayoría de minutos para la regla de los jóvenes, pero en los partidos se vio que su presencia en cancha no estaba limitada a esa necesidad, sino que él mismo se lo ganaba.

“La confianza que me han dado el profesor (Andrés Carevic) y los compañeros me ha dado motivos para creérmela, no agrandarme, pero sí creérmela”, comentó.

“Todos los grandes siempre me dan consejos, me dicen lo que tengo que hacer, los movimientos, eso me ha ayudado bastante para poder desempeñarme de la mejor manera”.

De hecho, Andrés Carevic es enfático en algo: “Yo no le regalo minutos a nadie”.

Alajuelense ganó el partido de ida de la gran final por 1 a 0. Alcócer aseguró que el grupo está contento por el resultado, pero a la vez, todos tienen muy claro que deben trabajar el doble.

“Sabemos que el partido en Tibás va a ser complicado y vamos a trabajar de la mejor manera para ir a sacar el resultado”, citó Alcócer.

La afición de Alajuelense colmó las graderías del Morera Soto en el juego de ida de la gran final ante Saprissa. (Jose Cordero)

También manifestó que ellos tenían muy claro que esta gran final iba a ser diferente en relación a lo que se dio en la final de segunda ronda.

“Sabíamos que no iba a ser un partido igual, sabíamos que no sería un partido de nuevo de tres goles, que Saprissa iba a venir tal vez a tratar de perder tiempo, a no llevar un resultado tan amplio como la vez pasada y cualquier ventaja es importante”.

Hoy resulta incierto el valor real de ese 1 a 0 con el que Alajuelense derrotó a la ‘S’ en el Morera. Es ventaja, pero la serie quedó abierta.

“Lo vamos a hacer de la mejor manera para sacarlo”, indicó Alcócer, quien afirma que contra un equipo como Saprissa nunca es fácil, pero la Liga tiene lo suyo.

“Hemos estado muy unidos y eso nos ha ayudado bastante a poder hacerlo de la mejor manera en estos últimos partidos”, citó, para agregar que “nosotros tenemos las mismas ganas, sabemos que la afición está ansiosa y nosotros también estamos muy ansiosos de lograr este campeonato.

En cuanto al duelo particular con Pablo Arboine, Alcócer dijo: “Pablo es un jugador bastante rápido, bastante fuerte, es un buen jugador y ha sido un gran contrincante”.

Mientras él daba declaraciones, sus papás lo esperaban. Esta vez, los dos estaban en el estadio. Oldemar Alcócer y Beverly Mc Cook lo acompañaron en su estreno en una gran final y solo pensaban en que todos los sacrificios durante estos años valieron la pena.

“Con muchos nervios, con muchas ansias, usted no tiene idea, pero ahí vamos pidiéndole a Dios que le vaya todo bien y que no salga lesionado, que salga librado de todo esto y que se cumpla el sueño de ser campeón”, comentó Beverly Mc Cook.

La mamá de Josimar está contenta, porque en este torneo le ha ido muy bien.

“Lo veo hasta más maduro, ha madurado mucho”, citó, mientras decía que ver la Gran Final desde el palco del Morera Soto es “emocionante”.

“Qué no siente uno, no sé ni cómo explicarle lo que se siente. Se siente de todo: alegría, ansias, de todo, nerviosismo”.

Para el domingo, ella verá el juego por televisión y sabe que de igual manera estará con muchas ansias, “apoyándolo desde donde uno está, ya sea en el estadio, en la casa o con la familia”.

Alajuelense tiene una ventaja de 1 a 0 en la gran final. El partido definitivo será el domingo 28 de mayo, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

