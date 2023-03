Joseph Joseph, presidente de Alajuelense: ‘No hay que volverse locos por un resultado’

De frente y sin rodeos, el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph lo primero que dijo después de la derrota (0-3) de Alajuelense contra Los Ángeles FC en la Liga de Campeones de Concacaf es que reconoce que no fue el mejor partido de los rojinegros.

El jerarca de la Liga acudió a una entrevista en las afueras de Radio Monumental, en el marco del noveno aniversario del programa 120 Minutos y ahí manifestó todo lo que pensaba de lo ocurrido contra LAFC.

“Fue un equipo que se vio mejor que nosotros, no nos dejó hacer lo que usualmente veníamos haciendo en el campeonato nacional. Reconocer que no fue nuestra mejor noche y ya estamos trabajando para el partido contra Santos y después vendrá el partido de vuelta en Los Ángeles, el cual tenemos que afrontar con toda la seriedad del caso”, afirmó Joseph Joseph.

Confesó que no esperaba una diferencia tan marcada y que lo que tenía en mente “era ganar sinceramente”.

Muchas personas le han dicho que lo ocurrido engloba la realidad del fútbol tico, que desde hace diez años no supera la primera fase de la Liga de Campeones de Concacaf, que revive el recuerdo de lo sucedido en el Mundial de Qatar y hasta los frecuentes fracasos de las selecciones menores.

“Desde anoche he escuchado mucho ese comentario. Si yo me pongo a hablar de eso puede sonar a excusas y no creo que yo deba hablar de eso. Tenemos que corregir los aspectos en los cuales consideramos que fallamos y a nivel de país siempre hay cosas que corregir. Quisiera en mi cabeza enfocarme en la Liga y en las cosas que tenemos que mejorar”, apuntó Joseph.

Al pensar más en lo que le pasó a Alajuelense en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions contra LAFC, señaló: “No lo veo como un tema de planteamiento o que falló este jugador o el otro, no lo veo así. Creo que el equipo de Los Ángeles nos superó y no voy a esconder eso. Analizando el resultado se vieron superiores”.

Eso tampoco es de extrañar. El actual campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos es uno de los clubes más poderosos económicamente. También es el que practica mejor fútbol en su liga

“Nosotros estamos contentos con la planilla que tenemos, creemos que tenemos un buen grupo de profesionales, no fue el mejor partido y tenemos que corregir. No esperábamos ese resultado, esperábamos ganar”, insistió.

Con esa derrota, de inmediato se desató el ruido y la desazón, con comentarios como que esa película ya se había visto anteriormente en Alajuelense, que los partidos pesados le cuestan, que hay que ver si creerle o no al equipo para efectos del campeonato nacional.

“Lo de la exigencia del éxito es esta temporada, la anterior, la trasanterior y será en las futuras. Eso no es una novedad y nosotros tenemos que responderle a nuestra afición en ese aspecto. Yo no lo tomo como que ahora hay más presión o menos presión. Es una realidad y el que está en la Liga tiene que entender eso”, afirmó Joseph Joseph.

De inmediato, garantizó respaldo total a Andrés Carevic. Mencionó que no hay ningún equipo invencible, cree que hay que analizar todos los aspectos “y no hay que volverse locos por un resultado”.

“Yo confío en su trabajo, a nivel nacional hemos tenido una muy buena temporada y no solo estoy evaluando la temporada, sino veo su trabajo, su trabajo diario, cómo maneja el grupo, cómo plantea los partidos, cómo incorpora a los jóvenes, cómo potencia al jugador. Son aspectos que para nosotros son importantes. Es un mal día, estamos golpeados, pero no podemos dejar de ver el bosque”.

Joseph Joseph repitió lo que ya había dicho en entrevistas anteriores, en las que dejó ver que su visión rompe el esquema tradicional en las que se toman decisiones al calor de un resultado.

“Soy una persona que cree en los procesos. No creo conveniente estar haciendo cambios y hay que hacerle frente a esta situación. Cuando los resultados no se dan tampoco volverse locos y tomar decisiones al calor de un resultado”.

Añadió que él analiza el trabajo de la persona, el compromiso, su manera de poner manos a la obra, su acoplamiento al proyecto.

“Se analiza todo. Obviamente los resultados son importantes y más en una institución como la Liga, pero lo importante en el caso mío es no tomar decisiones al calor de un resultado”.

El presidente de Alajuelense afirmó que para el club es importantísimo el campeonato nacional, pero también la Concacaf.

No oculta que pensaba una cosa y en la cancha pasó otra, porque las transiciones de LAFC eran rapidísimas y con tres toques de pelota estaban en la otra área, con un claro juego de primera intención y pases veloces. Y cuando la Liga respondía, todos los jugadores del cuadro angelino estaban defendiendo.

“Si tuviéramos un rival como LAFC todos los domingos, estoy seguro que el nivel de nuestro fútbol subiría muchísimo y el de nuestra Selección Nacional. Nosotros desde la Liga tratamos de hacer nuestra tarea.

”Estamos con un proyecto muy serio de ligas menores, estamos tratando de armar siempre cada temporada una mejor planilla que la temporada anterior y unidos es más fácil. Si esto lo podemos trabajar a nivel de industria sería mucho más fácil”, reflexionó.

Alajuelense jugará el domingo contra Santos en el Morera Soto y al día siguiente volará a Los Ángeles. El partido de vuelta contra LAFC será el miércoles, a las 9:30 p. m. (hora de Costa Rica).