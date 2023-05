Joseph Joseph habló del arbitraje, de su primera final y prefirió callar sobre Joel Campbell

Ya no quedaba nadie en el camerino de Alajuelense y Joseph Joseph era uno de los últimos personeros del club que seguían en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El presidente rojinegro se sentía satisfecho y a la vez ilusionado con este paso.

Vio en la cancha justo lo que quería: una Liga con carácter que no dejó de ir al frente, que no se desesperó y que supo llegar al gol, imponiéndose por 3 a 0 en el juego y superando a Cartaginés en la semifinal con un global de 5 a 2.

“Contento por el resultado, es muy bueno y jugamos muy bien”, expresó Joseph Joseph, al atender a los pocos medios de comunicación que seguían en el estadio, casi a las 11 p. m.

El jerarca manudo aseguró que nunca ha tenido ningún tipo de duda sobre el trabajo de Andrés Carevic. También dejó ver que el arbitraje de la semifinal lo dejó preocupado, pensando en lo que viene.

Además respondió consultas sobre el español Javier Santamaría, como candidato a ser el sucesor de Antonio Solana en la gerencia deportiva, sobre Jonathan Moya y hasta Joel Campbell.

- ¿Qué espera de la Liga ya en la final de segunda fase? ¿Ve a una Liga con posibilidades de llegar al título?

- Veo a una Liga creciendo partido a partido, entonces eso nos llena de confianza.

- Es su primera final como presidente. ¿La está viviendo con ansiedad?

- Bastante, pero con muchas ganas de enfrentarla y la verdad que un poco contagiado de las ganas que han mostrado todos los muchachos en el camerino.

- ¿Cómo se involucra usted como presidente en esta final?

- En los días de partido obviamente uno está un poquito tenso, pero entre semana trato de acompañar a los muchachos y a la población que trabaja ahí en el CAR, que hacen un gran trabajo, la verdad.

- ¿Se despertó otra vez la ilusión del liguismo de poder llegar a ese ansiado título 31?

- Sí, por supuesto. Yo la verdad que creo que el equipo juega bien. Lastimosamente tuvo unos partidos ahí que no sacamos los resultados. Ahora sí se nos están dando y por supuesto que eso da confianza.

- ¿Jonathan Moya podría llegar a la Liga para el próximo semestre?

- Tengo entendido que tiene alguna oferta en el extranjero y por ahí anda.

- ¿Le gustaría tener a un jugador como Joel Campbell en Alajuelense y Kendall Waston, que también suena en la Liga?

- Todos esos temas preferimos hablarlos al final del torneo.

- ¿El español Javier Santamaría es opción fuerte para ser gerente deportivo del equipo?

- Mire, a estas alturas la verdad que es precipitado referirme a eso y queremos esperar hasta el final del torneo para hablar de ese tema.

- ¿Puede ser nacional o Santamaría toma fuerza?

- Es que prefiero dejarlo para el final, espero que me comprendan.

- ¿El traer a gente de riñón rojinegro es una idea suya?

- Somos una Junta Directiva de diez personas más un fiscal. Ahí todos damos ideas, todos damos propuestas y la verdad que hacemos un trabajo en equipo.

- ¿Se siente cómodo corre-corre al tener al equipo en instancias finales?

- Sí, claro, cómodo y con ganas de sacar esto adelante, por supuesto que sí.

- ¿Cuánto ha aprendido de fútbol y de la parte administrativa involucrándose de esta manera?

- La verdad que ya tenía varios años en la institución, entonces conocía bastante las diferentes esquinas que tiene y creo que agarré el puesto en un momento donde me sentía capacitado para hacerlo.

- ¿Cómo ve que el equipo esté utilizando hoteles para concentrarse y no las instalaciones del CAR? ¿Qué habló con Andrés Carevic de ese tema?

- No, no, es que fue circunstancial. Nos concentramos en Cartago porque nos habíamos dado cuenta de que las presas iban a estar insoportables ese día, sobre todo por los arreglos de las autopistas que están haciendo, camino hacia Cartago.

“Para este otro partido nos concentramos en un hotel y no en el CAR porque tuvimos un desperfecto en una bomba de agua en el CAR y tuvimos que tomar esa medida de emergencia, pero fue totalmente circunstancial”.

- ¿Para la final sí se quedarán en el CAR?

- Sí, correcto. De hecho ya está arreglado el problema.

- ¿Cómo siente a Andrés Carevic, que en otros momentos ha pasado por estas instancias y hay mucha presión alrededor de él en la grada por los cambios que hace?

- Bien, yo confío mucho en su trabajo y la presión creo que es afuera. Nosotros aquí nos ocupamos de las situaciones del día a día, pero bien, yo lo veo trabajando muy bien y, nada, todo el apoyo para él.

- ¿En algún momento hubo dudas por el técnico, precisamente en aquel partido contra Herediano en Cartago, donde hubo una reunión al final?

- No, no. Yo nunca he tenido dudas del trabajo de Andrés Carevic. Ni en ese partido, ni en otro, no... Yo no he tenido dudas.

- ¿Con qué se queda, de todo lo que vio de Alajuelense que terminó sacando la semifinal contra Cartaginés de manera solvente?

- Con el resultado y con la manera de jugar, porque jugamos bien. Incluso en Cartago, a pesar de que el resultado fue un poco agridulce para nosotros, pero creo que el primer tiempo lo hicimos muy bueno. En el segundo partido corregimos algunas cosas y nos vimos aún mejor.

- ¿Qué opina del arbitraje en estas instancias? ¿Quedó satisfecho con lo que hizo Hugo Cruz y con lo que pasó a mitad de semana con Juan Gabriel Calderón? ¿Qué espera del arbitraje para los demás partidos?

- A ver... Sé que hay buenas intenciones y no voy a cuestionar eso. Una jugada de esas, como las del miércoles pasado (un penal sancionado a favor de Cartaginés y una jugada similar no sancionada a favor de Alajuelense), puede traerse al traste un resultado. Sí es algo a lo que hay que ponerle atención.

- Usted habla de jugadas y en este último partido hay dos que reclaman en particular, un posible penal y un codazo de Marcel Hernández a un jugador de la Liga. ¿Son las acciones a las que usted se refiere?

- Sí, correcto.

- ¿La de Marcel Hernández era para expulsión?

- Me parece que sí.

- ¿Enviarán alguna queja a la Comisión de Arbitraje?

- El partido acaba de terminar y es un poco rápido, pero de momento pienso que no. Fue algo como muy evidente y estoy seguro de que ellos hacen sus análisis y ellos se darán cuenta de esas situaciones.

- Hace unos pocos días se reunieron los semifinalistas con la Federación y la Comisión de Arbitraje y acordaron que se nombraría a los mejores y que situaciones así no iban a darse. ¿Qué piensa de eso?

- Correcto, la reunión fue convocada por ellos, no fuimos nosotros los que pedimos la reunión. Y efectivamente, ese fue un mensaje que recibimos, que ellos iban a hacer lo mejor posible y nosotros también íbamos a tratar de ayudarles en su trabajo.

- ¿Se sienten incómodos con la labor arbitral en los dos partidos?

- A ver... Ganamos, entonces eso obviamente trae tranquilidad, pero pienso que sí hubo algunas jugadas evidentes tanto en el primer partido como en el segundo, que pudieron haber sido diferentes.

- ¿Qué espera del arbitraje para lo que viene?

- Bueno, creo que como todo en la vida, cuando hay errores, sirven para aprender y para corregir y espero que así sea en este caso.

(Rándall Alpízar)

