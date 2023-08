Joseph Joseph dijo lo que piensa de la rotación implementada por Andrés Carevic en Alajuelense

Como presidente de Alajuelense y también como aficionado envenenado, Joseph Joseph trata de ser lo más objetivo posible al analizar al equipo en este arranque.

Después de que Andrés Carevic y Francisco ‘Paco’ Palencia habían dado sus respectivas ruedas de prensa tras el 0 a 0 entre Sporting y la Liga, el jerarca manudo aún estaba en el Estadio Ernesto Rohrmoser, cerca del camerino de visita.

“Creo que hicimos un buen partido, quizás merecimos un poquito más y veo que el equipo va en ascenso. El rendimiento en este partido me pareció bastante bueno”, afirmó Joseph Joseph mientras los futbolistas se dirigían al autobús.

- Hay mucha crítica por parte de los aficionados y de la prensa por la rotación. ¿Usted está de acuerdo con eso?

- Es que creo que no es algo como antojadizo. Hay un partido el martes, estamos jugando sábado y hay muchos partidos este semestre como en ningún otro. Es casi obligatorio hacer esa rotación porque ningún ser humano aguanta jugar tantos partidos tan seguido.

- ¿Qué le dice a la afición en este momento?, porque todo el liguismo quiere ver al equipo ganar y no lo está logrando.

- Bueno, por supuesto, tal vez queda un sabor un poco agridulce porque tal vez faltó el gol, pero trato de ver lo positivo. Veo a un equipo en ascenso, la verdad. Hay jugadores que llegaron de la Copa Oro tarde y era un grupo grande, eran ocho jugadores. Habían otros en Francia, otros en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Unos dos o tres por ahí se lesionaron. El equipo lleva unos quince días entrenando junto y las cosas toman tiempo.

- ¿Cómo ve el nivel de Joel Campbell?

- Estamos muy felices con Joel en el equipo, deportivamente y también fuera de la cancha.

- ¿Es entendible que la gente le pida más a Joel?

- No he sentido como que le estén pidiendo más, pero en general, al equipo, somos la Liga y la gente quiere ganar todos los partidos, nosotros también. Lástima que este sábado no se logró.

- ¿Leonardo Menjívar se quedará en la Liga?

- No le sé contestar en estos momentos. Javier Santamaría es el que está llevando ese asunto. No sé todos los detalles, prefiero no decirle para no equivocarme. Javier Santamaría es quien lleva toda esa negociación y conoce todos los detalles.

- ¿En lo deportivo les gusta lo que vieron del salvadoreño?

- Escuché que sí, correcto.

- ¿Si no fuera él, buscarían en el mercado otro jugador, o sienten que la planilla está cerrada?

- Siempre lo que decimos es que cualquier cosa puede pasar hasta que se cierre la ventana de fichajes. Uno no sabe de entradas o de salidas, por el motivo que sea. Siempre hay que estar con la guardia arriba en ese campo.

- ¿Cuál es su criterio con los extranjeros, porque la Liga es uno de los equipos que todavía tiene plazas?

- Yo personalmente estaba en contra de aumentar a cinco plazas. Para mí, para el desarrollo del fútbol de Costa Rica era mejor quedarse en cuatro, pero bueno, había una mayoría que querían subir a cinco y así se hizo.

- ¿La Liga se siente presionada viendo que hay otros equipos que sí están usándolas?

- No, la verdad que no, no nos sentimos presionados en ese campo. Creo que tenemos una planilla bastante buena.

- ¿Ha sido un mercado diferente? ¿Han tenido que fichar más jugadores por el exceso de competiciones, con campeonato nacional, Copa Centroamericana de Concacaf y Torneo de Copa?

- Sí, correcto, son muchos partidos en este semestre y vamos a jugar prácticamente cada tres días y hay que tener una planilla suficientemente fuerte para enfrentar estos partidos.

- Se van a Belice en un chárter. ¿Cómo y por qué toman esa decisión?

- Increíble, pero es como difícil llegar a Belice por medio de vuelos comerciales. Hay una ruta que es vía Houston, subir hasta allá y después bajar a Belice. Y como está este tema de los partidos tan seguidos, necesitábamos ir y volver rápido. La verdad que este chárter fue como la mejor opción que encontramos.

- ¿Ese torneo centroamericano es una obligación para la Liga?

- Bueno, es un torneo que lo tomamos con mucha importancia y ese es uno de los motivos por los cuales armamos una planilla fuerte.

- Están a pocos días de asumir funciones en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Cómo han ido trabajando con tantas decisiones que tienen que tomar?

- Ya hemos tenido dos reuniones y ya es como para ir viendo todo, para ir conociendo todo. Vamos con toda la buena voluntad de tomar las decisiones.

- ¿Qué es lo más inmediato?

- Es que no quisiera decirle, hay un par de compañeros del Comité Ejecutivo nuevo que son los voceros y por ahora solamente son reuniones y conociendo cómo está la situación en los diferentes campos.

- ¿Pareciera que la decisión del técnico y lo que pasó con la Selección Femenina debe ser análisis para ustedes?

- Todo tiene que ser análisis, temas deportivos y temas no deportivos, pero como le digo, no quisiera referirme. Hay dos compañeros que son los voceros del Comité Ejecutivo nuevo y creo que ellos pueden explicar mejor.

- ¿Usted cómo se siente de llegar a la Federación?

- Bien, con muchas ganas de ayudar y creo que con Osael Maroto va a ser fácil trabajar.

