José Salvatierra habla sin tapujos sobre sus yerros, la camisa de Saprissa y la deuda que tiene con su mamá

José Andrés Salvatierra tiene 33 años y es consciente que la andadura en el fútbol está llegando a su fin, sin embargo todavía no pone el punto definitivo. Aunque no quiso revelar detalles de su nuevo paso deportivo, el exlateral de Alajuelense habló con La Nación sobre su carrera deportiva, pronta a llegar a 15 temporadas.

Salvatierra, con la madurez que dan los años, fue claro sobre los yerros que la opinión pública le señaló en el pasado: la fiesta, entre otros. También explicó la desilusión que vivió cuando quedó fuera de Brasil 2014 y en el último año, ya que en Sporting F. C. por más que entrenaba bien no jugaba.

El futbolista también respondió si algún día se pondría la camisa de Saprissa y explicó sus planes después de dejar practicar deporte.

¿En qué etapa de su carrera está?

Creo que estoy en una etapa de una nueva oportunidad en el fútbol. La verdad es que el año de Sporting fue extraño y diferente; sí estuve como un poco desilusionado con el futbol, no por el club, porque el club fue excepcional, pero se dieron cosas que no entendí por las que no pude jugar. Sí fue desilusionante entrenar y entrenar y no jugar; siento que viene una etapa para retomar ritmo y resurgir.

¿Por qué el paso por Sporting fue tan discreto?

No sé cual fue el tema, porque tuve dos desgarros, pero fueron dos lesiones de recuperación rápida. Después de ahí siempre estuve entrenando y hasta los compañeros me preguntaban por qué no jugaba... Siempre fui pro grupo, inclusive sin ver minutos di mi 100 por ciento.

¿Cuál ha sido la mejor decisión de su vida?

Creo que la mejor decisión fue inclinarme por jugar fútbol porque lo he disfrutado demasiado, la verdad que ha sido un aprendizaje enorme, para lo que sigue es una gran enseñanza. Me siento preparado para la vida posfútbol. He hecho muy buenas amistades, he crecido como ser humano, ahora manejo mejor mis finanzas.

¿Equivocó en algún momento el camino?

Yo creo que al final todos nos equivocamos; simplemente hay que ver lo positivo y levantarse rápido. Errores vamos a cometer siempre pero hay que levantarse. El error que más marcó, el que más se ha hablado es el de la fiesta y las malas decisiones; algunas personas hablan de más, pero obviamente acepto y sí me equivoqué; pero si hubiera sido un grave error en la Liga no duro los 13 años que duré.

En otros momentos antepuse algunas cosas antes de mi persona, algunas veces pensé más en los clubes, en otras personas que en mí. Muchas veces jugué lesionado y eso me afectó después y me agravaron lesiones que luego me impidieron ir al exterior. Una ocasión decidí no viajar a hacer una prueba para estar bien para el club.

¿Se arrepiente o le duele como salió de Alajuelense?

Sí fue un poco raro, no voy a mentir en eso. Para mí fue una salida sorpresiva, yo no me la esperaba y no la veía venir. Después, con el club cero resentimientos, con Agustín (Lleida) también estoy sin resentimientos; al día de hoy hablo con él. Yo no lo veía venir y la forma como me la anunciaron no era la forma de decirme que no seguía. Pero después de ahí solo agradecimiento con el club.

¿No asistir a Brasil 2014 fue un golpe fuerte?

Sí claro, cuando uno está joven y se acerca el chance del Mundial y el perdérselo no una vez, sino dos veces, es complejo. La primera vez que quedé fuera estaba lesionado, pero luego recuperado y ya saben lo que pasó (una confusión en su llamado). Fueron dos golpes en uno... Yo tenía esa ilusión, fue un golpe duro, no lo voy a negar. Me levanté con más ganas.

¿Cómo hizo para levantarse?

El que sabe como soy sabe que asimilo rápido los golpes. Yo Brasil 2014 lo viví al máximo, siempre les deseé lo mejor, siempre por dentro deseaba estar ahí, pero bueno, al final el futbol hay que disfrutarlo.

¿Le pesó mucho la vida extrafútbol a José Salvatierra?

Yo creo que sí porque siempre estaba siendo señalado, se me señalaba más por lo extracancha que por lo que hacía en la cancha. La gente esperaba la mínima para dejarme caer una vagoneta de tierra encima.

¿Cómo lidió con eso?

Es que le repito: yo no hubiera durado tanto en la Liga si trabajaba mal, yo sabía lo que daba, nunca se escuchó a nadie quejarse de mí, siempre fui titular; entonces eso habla del trabajo y de mi desempeño.

¿Se pondría la camisa de Saprissa?

No, la verdad, no. No me veo, la afición no me vería. Por más oferta buena que llegue, desde pequeño soy liguista, tuve la bendición de ser liguista, hice carrera ahí, salí feliz de ahí y no me veo vestido de morado.

¿Por qué los saprissistas no lo quieren?

Siempre fui muy respetuoso, simplemente soy un liguista más y así me he caracterizado y por eso tengo ese odio de mucha gente en el país.

¿Cuál sería el entrenador para su equipo?

Tuve buenos entrenadores. Creo que está peleado entre Óscar Ramírez y Andrés Carevic; es que ellos fueron con los que más disfruté al estar en cancha. El último paso con Carevic en la Liga se jugaba muy alegre, bonito, siempre proponiendo y yo lo agradecía, era algo que lo hacía a uno sentirse más seguro de ganar.

¿A los 33 años le queda camino o es el fin?

Yo creo que se nos acerca la etapa final. Yo la verdad este mes que llevo entrenando me siento bien, me siento con energía, alegre, en algún momento estaba desilusionado, estoy contento con el grupo que estoy trabajando, todavía me quedan años, me he cuidado, la verdad me quedan años en el fútbol.

¿Cómo se imagina la vida después del fútbol?

Yo había terminado el colegio. No he pensado qué quiero estudiar, pero con amistades ya vamos haciendo negocios, preparando lo que se viene. Este año espero sacar un idioma, me gustaría portugués, también sé inglés. Sí me gustaría tener una carrera profesional, además es un sueño de mi mamá.

Ella me lo ha dejado claro: me veía feliz en el fútbol pero siempre me hizo ver que el título de universidad no se quitará nunca.