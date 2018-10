“Le dije que se fuera, que no se metiera en ese problema, usted sabe que están esperando que él levante la ceja para expulsarlo y él ha cambiado muchísimo para bien. Hay algunos jugadores a los que les aguantan más que a otros y eso no debería de ser así, no estoy diciendo nombres, pero él ha cambiado para bien y ojalá siga así, porque es un excelente jugador y es el goleador del campeonato”, indicó Cubero.