“Muchos partidos jugué en la media cancha y si me volviera a tocar ahí uno sabe lo que tiene que hacer, es claro, pero las indicaciones que me da el cuerpo técnico y lo hemos hablado ya, inclusive antes de empezar el campeonato, con lo que pasó con (Adolfo) Machado, que no renovó, es que hay que estar atento atrás. No está (Fernán) Faerron por la Selección y atrás me siento cómodo, no hay ningún problema”.