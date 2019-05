Satisfecho no, porque perder no me deja satisfecho nunca. Sin embargo, estoy claro que la manera de jugar contra este equipo (Saprissa) era esta. No tengo ningún reproche a las decisiones que se tomaron en el cuerpo técnico y a la aplicación de los jugadores. No había ninguna situación que me dictara que ante Saprissa debía jugar de otra forma. Apostamos a la contra y a presionar arriba, por momentos se hizo correctamente y pienso que no hay ningún reclamo a las decisiones y al esfuerzo realizado por los jugadores.