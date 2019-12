Yo en principio estoy en contra de las concentraciones. En Pérez Zeledón nunca concentramos de local, no me gusta concentrar, el futbolista se siente más cómodo con su hábitat, con su alimentación. Me gusta que el jugador se sienta cómodo. Yo no le quito celulares o su manera de ser habitualmente. Hay que tomarlo con naturalidad, no hay que hacer cosas raras. A mí me ha tocado ver en el fútbol que se trabaja de una manera todo el año y el último día traen un motivador; eso no debería ser así.