El análisis del grupo en general es óptimo, responden a las exigencias, cada uno está internamente tratando de ganarse un lugar. El equipo me gustó mucho colectivamente, me gustó el trabajo que hicimos defensivo, no pateó una sola vez al arco en todo el partido, creo que eso es bastante mérito el trabajo defensivo. Yo veo bien al equipo, tengo el problema de seleccionar a los titulares porque hay muy buenos rendimientos, para mí es una bendición.