“Yo nunca me consideré defensivo, los medios son quienes me etiquetaron de esa manera. A veces tenemos que valorar las armas con que contamos para sacar los resultados necesarios. Si sacan un porcentaje en mi carrera, verán que es superior al 50 por ciento, eso sin hacer goles no se consigue. Obviamente siempre voy a pretender que mi equipo gane distintas maneras, pero yo sé que tengo material para ser ofensivo", comentó Giacone.