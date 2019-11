En estos partidos juegan otros factores, no solo el estilo de juego. Se manejan los tiempos, situaciones que son finales, se valoran más para no asumir tanto riesgo, pero nos faltó punch arriba, el último pase, no estuvieron finos los jugadores que marcan diferencia. Saprissa solo tuvo una, que fue el gol y para mí hubo falta de Robinson a Rubio porque se le tiró encima. Nos faltó esa precisión en ataque, esa frescura, ese desequilibrio para ponerlos más en aprietos.