No creo en este caso que me hayan expulsado por mala intención, si no es eso es incapacidad o errores. Yo solo espero que el miércoles tenga buen rendimiento y no influya en el partido, sabemos que esa cancha empuja, el juez de línea debe tener personalidad, ojalá el comité ponga gente de carácter que no le pese el escenario.