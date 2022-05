José Giacone: ‘Nos sentimos frustrados, nos debimos haber llevado algo’

El técnico José Giacone no pudo ocultar su tristeza, luego de haber perdido ante el Saprissa. (Alonso Tenorio)

¿Cuál es el análisis del compromiso que pierden 1-0 ante Saprissa?

Para mí el trabajo táctico fue perfecto, Saprissa dominó, pero los teníamos controlados, a pesar de todas sus figuras, bagaje y técnica. Nosotros tuvimos un par de aproximaciones debajo del marco, pero no pudimos anotar. A mis jugadores los felicito pero perdimos el partido y nos sentimos frustrados, nos debimos haber llevado algo.

¿Qué le pasó al Sporting que se cayó en la segunda parte del campeonato?

Hicimos buenos partidos, como ante Alajuelense, pero no los ganamos. Pero hicimos malos juegos ante Guadalupe y Santos, en los cuales no tuvimos esa fortuna. Vamos a pelear hasta el final, pero no pudimos aprovechar la buena primera fase y nos caímos en la segunda parte del torneo. Me parece que el trabajo fue correcto, pero es cierto que nos caímos en la segunda vuelta.

¿Cómo asimila perder por un saque de banda?

Lo tomo con fastidio. Me ganan un partido que tenía controlado, donde pusieron un defensa central de delantero. Me siento frustrado.

¿Le faltó ser más ofensivo, arriesgar más?

Pusimos delanteros: Barlon (Sequeira), Bryan Vega, Rigo Jiménez y Lauro Cazal, para intentar ganar el partdo. Aún así, contra Saprissa no se puede jugar abierto. Tuvimos dos o tres oportunidades, no tuvimos la fortuna y el partido se nos fue por detalles, esa fue la realidad. Se jugó un gran partido, lamentablemente no nos podemos llevar nada.

¿Debió cambiar su estilo para intentar ganar?

No estoy de acuerdo. Frente a Grecia fuimos a buscar el partido. No estoy de acuerdo con los que dicen que soy un técnico defensivo. En una final no se puede jugar abierto. Ellos utilizaron a (Kendall) Waston de “9″ y cuando nos anotaron volvió a la defensa, cuidando el 1-0 y es lo lógico, perfecto. Los que me siguen encasillando de defensivo no hacen un análisis real.

¿Cómo será el cierre ante San Carlos?

Tenemos que ir a ganar. San Carlos es un buen equipo. No creo que se dé un resultado de goleada (en el primer partido derrotaron 4-0 a los norteños). Será parejo, voy a plantear el partido para ir a ganar para tener el chance de clasificar.