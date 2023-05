José Giacone no esconde su decepción y asume la responsabilidad de eliminación del Sporting

Sporting FC estuvo 20 fechas en zona de clasificación, pero a la hora grande pecó y se quedó fuera de las semifinales del Torneo de Clausura 2023. Parece increíble, pero los josefinos apenas sumaron tres puntos de los últimos 15 y le abrieron las puertas al Herediano, que entró de cuarto.

José Giacone, técnico de los albos, se mostró dolido y muy golpeado. Sin embargo, libró de culpas a sus jugadores y asumió toda la responsabilidad.

José Giacone tuvo al Sporting FC entre los cuatro mejores en la mayor parte del Clausura 2023, pero al final los albos no lograron meterse en semifinales. (Rafael Pacheco Granados)

- Solo ganaron tres puntos de los últimos 15. ¿Quién es el responsable de lo que pasó?

- Yo soy el responsable, simplemente es así. Dirijo un grupo de jugadores, que se entregaron, se mataron y dieron todo su esfuerzo. No se nos dieron los resultados y felicito al Cartaginés y a mis jugadores.

”Hay una ley no escrita en el fútbol, cuando se pierde el responsable es el técnico y lo asumo... Me duele en el alma”.

- ¿Les pesó la presión?

- Presión tenemos todos. Les dije a los jugadores que se entregaron, hicieron el máximo y se pueden ir tranquilos todos. Después analizaremos detalles y todo lo demás.

”Del arbitraje nunca hablé en este torneo, pero hay cosas que no sé. Hubo una mano clara que no se pitó y luego llegó el gol del Cartaginés. Durante el partido me dijeron que iban a dar nueve o 10 minutos porque nos tirábamos, pero cuando anotó el rival, solo dieron tres minutos de reposición. No sé, no me quito responsabilidades, pero no sé”.

- ¿Qué viene ahora, porque acumulan un largo proceso?

- Hay que trabajar, sumar con gente que va a llegar y tiene nuevas ideas y metodologías para aportar. No se puede tapar que hay un crecimiento en el club, porque desde que nos salvamos del descenso a hoy, se vive otra situación. No cristalizamos una clasificación y no es que sea mediocre, pero hay un cambio.

- En el torneo anterior estuvieron cerca de clasificar y no pudieron, mientras que en esta se les esfuma en la última fecha. ¿Hay un crecimiento?

- Esta vez estuvimos al filo, muy cerca. En el torneo anterior estaba mucho más difícil, pero en este nos la jugamos hasta el último minuto. Ahora, está a la vista que hay un crecimiento, no se puede tapar.

- ¿Para el próximo torneo el Sporting sí debe estar obligado a clasificar?

- Siempre es una obligación clasificar y estar entre los primeros. Este equipo ha crecido, es diferente y no tengo dudas que seguirá creciendo.