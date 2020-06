Tuvimos 20 llegadas al marco rival contra siete del rival. No la pudimos meter con jugadas muy claras que salvaron (Leonel) Moreira y (Facundo) Zabala. Pienso que tuvimos las oportunidades y aunque el fútbol no es de merecimiento, hay que ser eficientes y meter los goles. Los jugadores se pueden ir a dormir tranquilos, entregaron todo el corazón y fueron dignos en la derrota y me enorgullecen. No queda más que felicitar a la Liga.