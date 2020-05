Nos falta meter goles. Ante Guadalupe generamos seis situaciones de gol y no pudimos convertir, pero tuvimos el control del partido, el rival no pateó al arco y simplemente no tuvimos la capacidad de anotar. Se atacó por adentro, por afuera, tiramos la pelota parada que salió y contamos con opciones, lo que pasa es que no estamos finos.