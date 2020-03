Hubo acciones de penal, uno muy claro a (Bryan) Rojas que yo no sé por qué el árbitro que estaba al lado no lo pita. Hay cosas que me extrañan del arbitraje porque hubo una mano muy clara de (Alexánder) Espinoza que la pelota iba al arco, hubo situaciones que nos perjudicaron, simplemente y no es llorar ni nada, asumo la derrota y felicito a Limón.