Veníamos por los tres puntos y generamos situaciones para ganarlo, pero hay partidos que no se nos dan. Tuvimos remates en los palos, contamos con situaciones claras y cuando uno no convierte, tiene que defenderse bien y ser aplicado para que no le marquen. Son canchas complicadas por el viento y por el terreno, que es difícil hacer el traslado. Hay que darle mérito a Grecia, que es un equipo que presiona rápido, es agresivo y tiene su esquema.