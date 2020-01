Con buena comunicación. Hay que decirles las cosas de frente. Ellos saben mejor que nadie cómo son las cosas. Ellos saben por qué juegan o por qué dejan de jugar, son los primeros que se dan cuenta, cuando dejan de hacer algo para el funcionamiento del equipo, no son lo constantes que deberían u otros están jugando muy bien. Hay cosas que caen por su propio peso, tanto para llegar a la titularidad como ir a la banca y nosotros somos claros con ellos, se les habla, se les comunica todo. El jugador obviamente se muerde, el que no juega está mordido, quiere jugar, entrena al máximo. Por eso tratamos de ser lo más justos posibles y es claro que a veces nos equivocamos porque tenemos una planilla muy alta y hay jugadores que merecerían estar jugando y no juegan, pero es parte de nuestra toma de decisión.