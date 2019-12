Siempre han tocado familiares míos, mi mamá por ejemplo. Mi papá se salva, pero mi mamá ha recibido muchos insultos. Desde que estoy en el fútbol entendí que me debo enfocar en mi trabajo. Lo de afuera no tiene sentido, viene de la frustración de la gente. Entre más me insulten, quiere decir que mejor hago cosas. No le doy mayor importancia a esto.