No voy a hablar de la Liga, no me corresponde. Pienso que hoy hicimos un partido que desde que llegué es en el que más llegadas hemos tenido. El portero de ellos pienso que fue la figura del partido, generamos ataques por las bandas, llegadas con pelotas paradas, tocando, pero por una pequeña equivocación nos anotan. Lo que voy a rescatar del equipo es el coraje, la entrega, metieron todo lo que había poner para lograr el empate; a pesar de no lograr el triunfo se hizo un trabajo excepcional. El resultado no refleja lo que sucedió en la cancha y la superioridad que mostramos.