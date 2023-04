José Giacone: ‘El empate para nosotros no es malo’

Herediano y Sporting FC dividieron honores (1-1) en el Colleya Fonseca. Así es como José Giacone analizó el juego en conferencia de prensa.

- ¿Por qué no pudieron aprovechar ese hombre de más?

- Nos encontramos con ese jugador más y nos anota Herediano. Lo mejor de nosotros fue después del gol de Herediano, fue un Sporting con ataque bastante elaborado. Luego no tuvimos el mismo empuje. Ellos se tiraron atrás para aprovechar la velocidad y fue más calculado.

“El empate para nosotros no es malo. En líneas generales siento que el partido fue parejo. El tema del hombre de más hace que uno empiece a meter más jugadores arriba y a desprotegerse atrás. Quise mantener el orden.

“Leo sacó una pelota con el pie que nos salvó. No fuimos lo productivos en ataque que necesitamos, no estuvimos finos y ahí pienso que estuvo la falla, en el volumen de juego ofensivo”.

- ¿Le faltó arriesgar?

- Es una carrera de resistencia, no de velocidad. No sé cuántos equipos sumaron acá. Arriesgamos, mantuvimos dos puntas, dos extremos, pero no fuimos lo productivos en ataque que necesitábamos para llevarnos el juego.

- ¿No está teniendo el gol en el área?

- Eso se puede contestar estadísticamente, pero confío en los delanteros.

- ¿Siente que el éxito de Sporting dependerá de la clasificación?

- No, para nada. Ya estamos diagramando el semestre que viene. Quiero clasificar porque soy competitivo. Los dueños del equipo me lo han hecho saber, que queremos clasificar y pelear el campeonato. En reuniones que hemos tenido ya estamos pensando en el torneo que viene.

“Este es un equipo atípico, que me da confianza. Estoy cumpliendo mi partido 100. La política de este club es diferente, no son de mecha corta como los demás equipos, como la mayoría”.