No me interesa hablar de esto. Estuve acá dirigiendo dos meses y medio y me fui en deuda. Después me tocó ser campeón y ahora saco un resultado. Esto es el pasado, tengo un gran respeto por esta institución (Alajuelense) y siempre digo que lamento que esos dos meses y medio no pude llevar al equipo más lejos de lo que se llegó.