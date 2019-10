Es Un aprendizaje para lo que viene, me parece que preveíamos este partido, la manera la fórmula en que se jugó pero no fuimos consecuentes con la preparación que tuvimos. Sabemos que se venían, empiezan con mucho ímpetu, y no salimos en la cancha con la actitud que debimos haber salido, después con el correr del partido fuimos viendo el Herediano que uno quiere, y no pudimos lograr el empate pero el segundo tiempo me deja mejor sabor de boca.