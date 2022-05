José Giacone desarma los secretos de Jeaustin Campos previo a la final que disputarán

José Giacone confía en que su equipo logre sacar los seis puntos restantes y estar en las semifinales. (Jose Cordero)

José Giacone tiene la tranquilidad que solo da el depender de sí mismo para conseguir un objetivo.

El entrenador de Sporting F.C. es consciente que si su equipo quiere estar en las semifinales del torneo nacional, lo único que debe hacer es ganar los seis puntos que le restan.

Giacone agregó que su próximo rival es complejo, no solo por ser un equipo tradicional, sino porque actualmente la alzada en su rendimiento es notoria; no obstante el argentino destacó que su plantel también viene con un rendimiento hacia arriba, situación que provoca que el partido sea completamente impredecible.

¿Qué tanto define el partido ante Saprissa? Porque una derrota igual los deja vivos...

A ver, matemáticamente sí, porque nosotros en el peor escenario quedamos con chances dependiendo de resultados de Cartaginés y San Carlos. Pero es claro que para nosotros es fundamental, porque si ganamos nos acercará mucho al objetivo. Además el golpe anímico para bien y para mal cuenta.

Mucha gente ve su calendario y lo ven como complejo... ¿Es el reto más complicado o más bien es una gran oportunidad?

Es una gran oportunidad, venimos de dos juegos que enfrentamos a rivales directos, los dos que ganamos tenían o tienen aún aspiraciones, estos fueron Pérez Zeledón y Grecia. Ahora nos quedan dos rivales directos nuevamente y sin duda lo que tenemos enfrente es una oportunidad.

Me gusta depender de nosotros, pero no estoy cómodo, no me quiero relajar.

Enfrentar a Saprissa en alzada... ¿Complejo?

Saprissa es un equipo tradicional, con toda la historia que lo respalda, ahora viene con un repunte desde el clásico, en realidad me enfoco más en lo que debemos hacer nosotros.

Uno siempre analiza al rival de turno...

Vivió un cambio táctico, pasó a jugar una línea de cinco, poniendo más énfasis en la solidez defensiva, ha mejorado y agarrado confianza por el arco en cero que ha logrado desarrollar. Tiene buenos jugadores de buena técnica, de categoría,en realidad el cambio se produjo en el golpe anímico del clásico.

Mucho se habla de que el Sporting va a defender el punto que ganaría con el empate.

Yo quiero los tres puntos, el empate no es malo, pero yo no planteo el partido para ganar.

Olman Vega, dirigente de Sporting, dijo que la ‘Sapriprensa’ quería meter a los morados en la siguiente fase. ¿Piensa usted lo mismo?

No, eso lo dijo don Olman y lo respeto, pero yo prefiero no hablar de los otros equipos.

¿En qué enfatiza con sus jugadores? ¿Cuál es el yerro que más desea evitar?

Tenemos que aplicar las estrategias para los partidos de forma correcta, cada partido es diferente, hay que adaptarse muy rápido para esos cambios, no es lo mismo el ataque de Grecia que el de Saprissa. Grecia achica, juega la línea, Saprissa armó una línea de cinco delante del área para tener solidez defensiva, hay muchas cosas que uno tiene que adaptar a la estrategia y eso hay que afinarlo y nosotros como esa voz debemos ser muy claros y específicos.

Hoy por hoy, me queda un entreno nada más, tengo que cuidar la carga física del equipo y que el jugador interprete correctamente.

¿Qué cambiaría de las 19 fechas anteriores?

Hubo partidos que jugamos bien, pero no teníamos la fortuna para sumar de a tres, pero a la larga el fútbol va recompensando, los dos triunfos nos ponen en la pelea, estamos ilusionados y enfocados en lo que hay hacer.