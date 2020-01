Es por el nivel de otros compañeros, simplemente. Igualmente Aarón entró muy bien. Si tenés a Soto, Reyes, Brown y Salazar, mi problema es a quién dejo afuera, no a quién pongo. Es totalmente deportiva la decisión. A mí no me han dicho de la gerencia nada para modificar el equipo, fue solo el nivel previo a empezar el campeonato que vi a Brown un poco mejor que Aarón. Él tiene 21 años y ya fue dos veces campeón; le tengo toda la confianza para colocarlo cuando corresponda.