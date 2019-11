En los primeros minutos Saprissa sale con mucho ímpetu en su casa y anotan del minuto 1 al 20. Después tratan de mantener un volumen de juego y posesión de la pelota, el cual no han podido lograr en los dos últimos partidos ante nosotros y frente al Motagua. Tenemos que buscar las anotaciones, ser equilibrados no ir a atacar sin contrarrestar las transiciones del rival. Vamos a atacar, no a salir a especular. No nos damos por menos, la serie está abierta.