”Decir que no, no lo diré nunca, decir que sí, hay que mirar qué pasa y el entorno. La verdad que hoy no me desgato en eso. El día que me digan lo de volver, pienso y me dedico a eso. Mientras tanto, estoy metido de cabeza en este compromiso que es de gusto. Vamos a ver qué trae la vida.