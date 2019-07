“No en ventaja, siento que he estado desde el inicio de la pretemporada, pero son decisiones del entrenador, yo sé que Ro-Ro, Mac, Ureña y Jurguens van a competir y el profesor es quien decide. Como yo lo he dicho en todos los equipos a los que voy, independientemente de donde el profesor me vaya a utilizar, pues siempre voy a dar lo mejor de mí”, respondió Moya.