Jonathan Moya contó lo que nunca había dicho de su afinidad desde niño con Alajuelense

Jonathan Moya decidió no guardarse más el gran secreto familiar de que su pasado liguista empezó desde antes que comenzara a abrirse camino como futbolista. Desde que el atacante llegó al mundo, fue un manudo desde la cuna como herencia de su papá, Juan Luis Moya (qdDg).

A las puertas de que empiece el Torneo de Clausura 2024, ese hombre que decidió regresar al equipo de los amores de su padre cuenta que son varios aficionados a Liga Deportiva Alajuelense quienes le han dicho que tienen mucha fe en lo que pueda hacer.

Muchos lo ven como una especie de amuleto, ese futbolista que fue determinante para la obtención de la copa 30 en diciembre de 2020, que se fue siendo campeón y confían en que su regreso marcara esa misma tendencia.

“Ponerme esta camiseta, sudarla representa mucho para mí, para mi familia, para mi papá que en paz descanse, que era un gran aficionado y la verdad que espero dar muchísimo, aportar mucho al equipo, con goles, con asistencias, con sacrificio y buscar el título que es lo más importante”, expresó Jonathan Moya.

El delantero no se arrepiente de su decisión de haberse ido para la India, porque en los últimos meses fue donde cayó en cuenta que era momento de volver a casa, estar más cerca de su gente, ver a diario a su hijo Julián y estar en un equipo donde realmente se siente feliz.

Jonathan Moya relató que su paso por la India fue un poco extraño, con diferentes situaciones extrafutbolísticas que lo hicieron no disfrutar tanto del fútbol.

Aseguró que lo que cuenta no es en son de achacar nada, sino que fue ahí donde comprendió que retornar a Alajuelense, que ve como su casa, lo hace convertirse de nuevo en un jugador más profesional.

“No sé si era solo en ese equipo, o en todos, pero en ese equipo no se podía manejar, me tocaba que un autobús nos llevara al entrenamiento, cada uno tenía que lavar su uniforme, llevar las botas, las espinilleras y era retroceder un poco a como cuando uno era niño y estaba empezando, valorar cosas que ya las tuve en Asia, o aquí en Alajuelense, y eso me hace venir aquí, aprovechar y disfrutar el fútbol”, narró.

Desde que volvió a ponerse el uniforme de la Liga se sintió futbolista otra vez. Dijo que ahora va a entrenar con felicidad y que hasta se siente como cuando iba a debutar.

- En los últimos seis meses pasó situaciones extracancha que se le complicaron. ¿Cómo ha sido su evolución en este tiempo?

- Cuando me salió la oportunidad de irme para la India, lo comenté con varios directivos acá, que iba a ser como mi última aventura para aprovechar esos años que me quedaban afuera. Lastimosamente no salió como yo quería. Viví cosas buenas, otras no tan buenas que me hicieron valorar muchas cosas, como estar lejos de mi familia.

“El ver tanta pobreza, tantas cosas que no tenían mis compañeros en su momento. Llegué a tener algún inconveniente con los directivos por temas de dinero, no se les pagaba a los jugadores. Eso hacía que no tuviéramos un buen rendimiento de los demás.

“Lastimosamente no jugué varios partidos por el mismo inconveniente y eso me hizo tomar la decisión de hablar con el club, de ayudarles en cierta parte a ellos y en ayudarme yo también a crecer, porque sabía que ahí no iba a crecer.

“Tomé la mejor decisión de hablar con ellos directamente, finiquité el contrato y la Liga siempre me abrió las puertas. Es un club al que le tengo muchísimo cariño, que la verdad que levantó mi carrera en su esplendor.

“Al venir acá me siento demasiado orgulloso, feliz, estoy más cerca de mi familia, más cerca de mi hijo. En esta institución, en todos los años que estuve fuera, siempre me apoyaron y estuvieron pendientes de mi carrera. Yo también siempre los seguí, estoy acá y espero aportar bastante al club y conseguir títulos, que es lo que necesitamos”.

- ¿Tenía posibilidad de quedarse en otro país?

- Sí, de hecho antes de India tenía muchas posibilidades por mi paso en Corea que fue muy exitoso. Me salieron muchas oportunidades y tomé la decisión de irme para la India. A pesar de esa situación que no jugaba por esos problemas extrafutbolísticos, me buscaron varios equipos de Primera por allá.

“Pero fue mi decisión, fue un tema más personal, fue un tema de crecer. La Liga no tiene nada que envidiarle a todos los demás equipos, tiene condiciones y la verdad que quería vestir esta camiseta otra vez, más que todo porque es un equipo al que le tengo mucho cariño.

“Es el equipo que mi papá amaba y yo deseo llevar estos colores al máximo, representarlos con orgullo y poder ganar muchísimas cosas, porque sé que tengo un aficionado en el cielo que me está apoyando y está toda la afición que siempre que estuve fuera del país me apoyó”.

- En estos años siempre le vio a usted en redes sociales siguiendo al equipo. ¿Cuánto anhela otro título con la Liga?

- Es un cariño que le tengo al equipo, nunca he hablado de esto y mucha gente me lo pregunta y quisiera decirlo más que todo por mi papá. Siempre hemos sido aficionados a Liga Deportiva Alajuelense, desde pequeño mi papá me inculcó eso y se lo agradezco porque a pesar de tener ese amor por los colores, él me apoyó en cualquier equipo al que fui.

“Fui a Saprissa, a la UCR, a Uruguay, a Santos y él siempre estuvo orgulloso del equipo en el que yo estuviera. Y cuando decidí venir acá, él no influyó en ningún momento. Él siempre me dijo que buscara mi felicidad y yo sé que en este momento y por mi paso en el extranjero, él me hubiese dicho lo mismo, que buscara mi felicidad.

“Y en la Liga tuve mi pasado acá, salí muy bien, salí campeón y me llena de mucho orgullo volver a vestir esta camiseta y poder ayudar al equipo a conseguir títulos. Hacerlo por mi papá y por esta afición que siempre que estuve fuera me apoyó. Eso se aprecia mucho. Lo de querer regresar acá es un tema personal y es un tema de querer crecer también”.

- Usted dejó a este equipo siendo campeón y la gente siempre dice que usted hizo dos veces el gol de la 30. Usted se fue y Alajuelense sigue en esos 30 títulos nacionales. ¿Qué ve usted desde afuera?

- Esto no se trata solo de mí, esto es una institución y la verdad que la institución va primero. Cuando tuve mi paso por acá, tenía que hacer lo que yo tenía que hacer, que eran goles, ayudar al equipo a quedar campeón. Gracias a Dios, Él me puso todo eso.

“Pudimos quedar campeones después de tantos años y me fui al extranjero, siempre seguía al equipo, siempre mandé buenas vibras, siempre vi muy buenos fichajes. Esto es fútbol, las temporadas cambian, hay equipos que se refuerzan de una manera, equipos que se refuerzan de otra y así es el fútbol, podés ganar campeonatos o no.

“Al final, los jugadores que venimos, venimos a aportar eso, el granito de arena para conseguir el título. La temporada pasada lo hicieron bien, yo estuve siempre pendiente de todos los campeonatos y lo hablaba con Javier Santamaría y con Joseph Joseph, que siempre seguía al equipo y de volver a vestir esta camiseta me iba a llenar de orgullo.

“Es cuestión de lo que pasó, me fui campeón y ahora regreso y espero en Dios hacer las cosas bien. No es que Jonathan quede campeón, es que Liga Deportiva Alajuelense se lo merece, la afición se lo merece y creo que vamos por buen camino. En la temporada pasada se lograron dos de tres, eso es muy bueno y en esta temporada nos vamos a enfocar en los dos que tenemos y esperamos hacer las cosas de la mejor manera”.

Jonathan Moya está habilitado para jugar este viernes 12 de enero en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting. (Prensa Alajuelense)

- En la actualidad se cuestiona la identidad de Alajuelense al no tener un capitán de cepa liguista. ¿Cómo ve eso?

- Desde que estuve en la Liga en mi primera experiencia, me topé con muchísimos jugadores de identidad, que crecieron acá, que son leyendas en este equipo, que aprendí de ellos. Esto es fútbol, las cosas a veces no salen en el equipo y al tener ese peso de dar la cara en la adversidad, en las derrotas, suelen pasar cosas.

“Vienen cambios generacionales, vienen jugadores creciendo como Carlos Mora que es el más reciente y me toca a mí en esta experiencia regresar. No me formé acá, pero en este momento me siento un liguista más en esta institución.

“Yo pienso que los que estamos tenemos el mismo objetivo que es quedar campeones, luchar y lo he visto con la mayoría de jugadores. Se habla muchísimo de los jugadores que vienen, que han tenido experiencia en otros equipos y lo que yo veo en la cancha es sacrificio, esfuerzo, garra en cada jugada, en cada partido.

“Lastimosamente es fútbol, podemos ganar y podemos perder. Eso no quiere decir que los jugadores no estén comprometidos. Yo veo un gran equipo y vamos a dar lo mejor de nosotros para lograr el objetivo que es alcanzar el campeonato”.

- ¿Qué tan importante es volver a un equipo que está en competencia internacional?

- Tenemos los jugadores necesarios para competir, sabemos que es una competición bastante fuerte y tenemos los jugadores para afrontar eso y tenemos que sobrellevar el campeonato nacional y esa Copa de Campeones, vamos a estar listos y preparados.

“Con lo que he visto, de los que venimos ingresando al equipo y de los que ya están, creo que tenemos un muy buen equipo para competir y ojalá podamos avanzar lo más que podamos y soñar con el campeonato”.

