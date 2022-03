Jonathan McDonald ve a Alajuelense como el trampolín idóneo para acabar con la mala racha del Herediano

Jonathan McDonald es uno de los jugadores de mayor experiencia en el 'Team', pero no puede entender el por qué de los malos resultados en el Torneo de Clausura. (Jose Cordero)

A estás alturas y a pesar de su experiencia, el delantero Jonathan McDonald no puede explicar qué le sucede al Herediano, que aún no conoce la victoria en el actual Torneo Clausura 2022, después de ocho compromisos, con la destitución del técnico Jeaustin Campos como consecuencia.

McDonald, quien apenas suma un gol en tres partidos y 206 minutos disputados, insiste que han intentado todo, pero nada les ha funcionado. Sin embargo, tras prácticamente tocar fondo al firmar el peor arranque del Team en su historia, ve el momento de sacar el coraje y buscar la victoria a toda costa.

A su criterio, el triunfo debe llegar cueste lo que cueste y mejor si es frente a Alajuelense, al cual reciben este miércoles a las 8 p.m. en el estadio Coyella Fonseca, con Jafet Soto en el banquillo.

La Liga llega con 15 unidades, gracias a cinco triunfos, mientras los florenses son penúltimos con cinco unidades y sin triunfos en sus estadísticas.

“El mejor escenario para salir de una crisis es contra un equipo grande. Enfrentamos a la Liga este miércoles y en algún momento vamos a necesitar un trampolín para empezar a ganar y el mejor escenario es este miércoles”, manifestó McDonald.

Inexplicable

Jonathan insistió en que han hecho todo lo posible para salir de la mala racha que vienen arrastrando tras coronarse campeones en diciembre pasado y alcanzar el cetro 29 en el centenario del club, hito que los motivó a buscar el bicampeonato, pero en los últimos dos meses todo cambió.

“Es difícil de explicar. Es difícil porque hemos conversado, hablado, buscado las opciones. No es que no creamos opciones, no es que no atacamos. Las opciones las creamos, tratamos de definir con la mayor calma posible, pero no se nos dan las cosas”, aseguró McDonald.

“Sabemos que somos jugadores de experiencia, que hay que tomarse ese segundo para pensar dónde irá el remate y la bola nos la sacan de la línea, pegan en el palo, pasan frente al marco. Inexplicablemente el balón no quiere entrar”, reflexiona el artillero.

El exdelantero de Alajuelense, quien suma 153 anotaciones en la máxima categoría, defendiendo los colores de la Liga, Herediano y Santa Bárbara, aseguró que no hay división en el camerino y que por el contrario todos están buscando salir adelante.

“Es extraño lo que nos está pasando. Después de la derrota ante Cartaginés tuvimos una reunión importante, donde hablamos muchísimas cosas y eso unió el grupo. Ante Guanacasteca se vio un Herediano muy diferente; con más ganas, con más entrega, más lucha, pero no se nos dio el resultado a pesar de todo el esfuerzo (perdieron 1- 2)”, recordó McDonald.

Para el ariete de 34 años solo queda un camino y es esforzarse al máximo en el campo y aplicar lo que ha caracterizado al cuadro florense en la máxima categoría.

“Definitivamente debemos volver a las bases que distinguen al Herediano. Hay que correr y meter y después viene el talento. No podemos llegar a jugar de estrellas, sino a competir. Sinceramente hemos creado las mayores opciones de marcar goles, pero no las hemos concretado y es complicado para todo el grupo lo que está sucediendo”, reiteró McDonald.