Jonathan McDonald: ‘Salir de Alajuelense hizo que me reencontrara con mi familia y conmigo mismo’

Jonathan McDonald se sincera consigo mismo a un paso de debutar con el equipo de San Carlos, confiesa que salir de La Liga Deportiva Alajuelense (LDA) por la puerta de atrás fue un duro golpe para él, sin embargo, esa experiencia que lo golpeó tanto emocionalmente como futbolísticamente, aseguró que fue un aliciente para reencontrarse con su familia y, sobre todo, con él mismo.

McDonald, de 34 años, dejó al conjunto manudo después de marcar una era dentro de la institución, donde se convirtió en un autentico ídolo del 30 veces campeón. Fueron más de 280 partidos que el delantero jugó con Alajuelense, fue su casa desde el año 2010 y marcó más de 120 goles con la camiseta rojinegra. Sin dejar de lado, que es el goleador histórico del clásico nacional del fútbol tico.

Ganó dos títulos de campeón con el equipo del Morera Soto y tres trofeos de campeón goleador. Sin embargo, con el final del torneo de Clausura 2020 dejó esos colores, porque en aquel entonces firmó un finiquito con Alajuelense que lo desvinculó de la institución.

“Bueno para mí fue muy duro salir de ahí, primero por todo el amor y el aprecio, el cariño que siempre he tenido de la institución. No era algo que lo esperaba ni lo veía venir tampoco, eso me tomó bastante por sorpresa, de hecho, tuve mis días y mis momentos de básicamente duelo, para mí fue una pérdida haber salido de la institución”, expresó McDonald, quién ahora debuta con el equipo de San Carlos.

A pesar de la amarga experiencia, aprendizajes llegaron a su vida para mejorar como persona y futbolista.

“Lo bueno es que aprendí a valorarme mucho también, a respetarme, a respetar mi carrera, a respetar mis cosas y lo que logré en Alajuelense. También una de las cosas buenas fue, no sé, al mes, haber salido fui campeón de la Super Copa, después, al año, campeón nacional (con Herediano)”, dijo.

A pesar de los triunfos en su paso por Alajuelense , también quedó marcado por sus constantes expulsiones (29 en total) y acciones “antideportivas”, que en varias ocasiones lo hicieron ser señalado por la afición rojinegra. Pero el atacante confesó que, a pesar de ser criticado, seguía trayendo títulos y buenos momentos al equipo.

“Básicamente sí, hubo momentos donde nos señalaron mucho, recuerdo nombres, (José Andrés) Salvatierra, (Christopher) Meneses, Allen (Guevara), nos señalaron, pero ellos ganaron cinco títulos nacionales, yo gané dos, somos el último equipo nacional en salir tricampeones en torneos cortos. Cuando están las cosas bien nadie habla, pero cuando no salen bien buscan responsables”.

Otro aspecto importante, aseguró McDonald, de salir de la LDA fue que al ser un equipo tan mediático y con tanta polémica, le ayudó también a enfocarse meramente en su familia, disfrutarla mucho y disfrutar también del futbol, cosa que había dejado de hacer por responsabilidades dentro del club, que inclusive, él no debía asumir.

Contó que el hecho de ser “Jonathan McDonald una figura como tal”, le valía a la gente para criticarle, señalarle, incluso no dejarle disfrutar con sus familiares por hacer actividades que hace cualquier otra familia en su día a día, porque todo lo que hacía estaba mal.

Tuvo tiempos difíciles, complicados, que al ser líder y por tener esa actitud de siempre querer ganar, cuando perdía un partido le “dolía mucho”, al punto de pasar días sin dormir. “Me dolía como jugador, me dolía como profesional y obviamente me dolía como liguista”, comentó.

Su paso por el herediano, equipo que le acogió luego de su salida de Alajuelense, le ayudó mucho a salir del foco mediático al restringir entrevistas, no mandarlo a eventos, porque “sabemos lo que es Jafet Soto que cuida de la parte inteligente del jugador”. Eso le ayudó mucho a entender que hay algo más que 90 minutos o cuatro horas diarias.

El tiempo que jugó con Heredia fue como un descanso muy grande, las responsabilidades secundarias ya no caían en él, se dedicó a entrenar, a cumplir su rol, a hacer las cosas bien, a tratar de mejorar como persona y por supuesto, empezar a disfrutar su mi familia. Ya podía salir a la calle más tranquilo, disfrutó de conciertos con su esposa, cosa que no podía en Alajuela porque todo mundo estaba pendiente de lo que él estaba haciendo, según alegó.

A pesar de los momentos difíciles en la Liga , él admite que fue un paso exitoso con muchos números importantes que le dejan estar tranquilo. Se siente satisfecho con lo que fue su trabajo individual ya que le hizo crecer, madurar y disfrutar el futbol como verdaderamente debe de ser.